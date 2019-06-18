زي كاش تطلق برنامج عميل جديد لتعزيز صحة الشبكة

تام شمس - الثلاثاء 18 يونيو 2019 01:56 صباحاً - عقدت مؤسسة زي كاش غير الربحية شراكة مع شركة بلوكتشين "باريتي تكنولوجيز" لإطلاق عميل برمجيات مفتوح المصدر جديد للعملة المشفرة زي كاش، وذلك وفقًا لبيان صحفي صدر يوم ١٧ يونيو.

ويزعم أن عميل البرنامج الجديد، زيبرا، موجود لتوفير التكرار في حالة فشل عميله الأول - زي كاشد. وتأمل زي كاش أن يوفر هذا أمانًا أفضل لشبكة العملة المشفرة الخاصة بها ككل.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم العميل لتحسين أداء زي كاش بطرق أخرى، مثل امتلاك وسيلة "للكشف عن الأخطاء الخاصة بالتنفيذ" وتجنب المشاكل المتعلقة بآلية الإجماع.

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قامت باريتي تكنولوجيز ببناء عملاء بارزين آخرين للعملات المشفرة في الماضي، مثل باريتي إيثريوم. وقد علق مدير التكنولوجيا بشركة باريتي، فردريك هاريسون، على المزايا المزعومة لأحدث عميل لزي كاش، قائلًا:

"إن المجتمع ينتصر في جميع المجالات [...] ويمكن لزي كاش الآن أن تفتخر بمجتمع أكثر تنوعًا يمكنه تخصيص الخبرات بشكل فعال لمطوري الطبقة الثانية وكذلك المستخدمين النهائيين."

وحسبما أفاد كوينتيليغراف، تواجه الشركة وراء العملة المشفرة زي كاش حاليًا دعوى قضائية بقيمة ٢ مليون دولار مقدمة من موظف سابق ساخط.