تعرف على تفاصيل شراكة الريبل مع “موني غرام”

أعلنت شركة الريبل اليوم الاثنين عن شراكة كبرى مع شركة “موني غرام” والتي ستقوم باستخدام عملة الريبل الرقمية (XRP) كجزء من عملياتها اليومية لتحويل الأموال دولياً.

بموجب شروط الشراكة, ستدفع شركة الريبل ما قيمته 4.10 دولار للسهم للاستحواذ على ما بين 8 إلى 10 في المئة من أسهم شركة “موني غرام“, وذلك يمثل ما قيمته 30 مليون دولار, بالإضافة إلى خيار إضافي لاستثمار 20 مليون دولار في العامين المقبلين.

وتعد هذه الشراكة مهمة لـ شركة الريبل كونها ستوفر استخدام حقيقي لمنتجها XRapid, والذي سيسمح بإضافة استخدام جديد لـ عملية الريبل الرقمية (XRP) في نقل الأموال دولياً.

وعلق الرئيس التنفيذي لـ شركة الريبل, براد جارلينجهاوس, على الخبر: “هذه الشراكة سوف تلغي حاجة “موني غرام” إلى حسابات مصرفية أجنبية, كما سيساعد العملاء على نقل أموالهم بشكل أسرع.”

يأتي استثمار شركة الريبل بعد مرور عام على إنتهاء “ويسترن يونيون”, الشركة المنافسة لـ “موني غرام”, من تجربة منتج XRapid, والتي علقت بأن الخدمة لم تقدم الكثير لخدماتها.

وأضاف الرئيس التنفيذي إلى أن مئات الشركات اليوم تستخدم عملة الريبل الرقمية (XRP), ووجود هذه السيولة العالية سوف يلغي خطر تقلب سعر العملة الرقمية ويسهل على الشركات المالية بيع و شراء عملة الريبل الرقمية (XRP).

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وقال لاري أنجيليلي, المدير المالي في “موني غرام” في بيان: “نحن سعداء للغاية بالشراكة مع شركة الريبل والتي ستقدم لنا رأس مال جديد وسيولة إضافية.”

وتأمل “موني غرام” أن توفر لها الشراكة أيضاً فرصة لتحسين كفاءة تشغيل خدماتها وزيادة الأرباح بسبب الخدمات التقنية الجديدة.

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