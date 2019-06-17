استيبل كوين “Stablecoin” تحقق ثورة في منصات تجارة العملات المشفرة

كانت العملات المشفرة صناعة مزدهرة على مدى السنوات القليلة الماضية ويبدو أن هناك المزيد من الإمكانات لهذه الصناعة في المستقبل ، لا سيما بسبب تزايد القبول و التطورات المستمرة مثل إدخال عملات معدنية مستقرة والتي تعالج وتحل قضية التقلب المفرط وعدم كفاءة السوق في مساحة التشفير.

وبفضل التكنولوجيا والمنصات مثل stabilDEX ، التي ستعمل بشكل كامل في خلال أقل من شهر ، من المتوقع أن تحدث ثورة صناعة وجعلها مكانا أفضل للتجار ، عشاق التشفير وجميع المعنيين في الأسواق المالية.

توفر منصة stabilDEX بيئة تداول نظير إلى نظير بنسبة 100 ٪. باستخدام stabilDEX فيمكن للمستخدمين الاحتفاظ الكامل والسيطرة على الأصول داخل محفظتهم. كما ان المنصة تقدم معظم أزواج العملات المستقرة التي يتم تداولها حاليًا والعديد من الرموز المدعومة بالأصول والتي سوف يتم اضافتها بشكل مستمر.

ستوفر stabilDEX العديد من الأدوات لمساعدة ودعم مجتمع التجارة مثل:

تجارة الهامش زيادة سعة المعاملات

والتداول الآلي للمتداولين باستخدام خوارزميات مع أعلى سرعة التنفيذ.

أدوات إدارة الأصول لتمكين تداول الطرف الثالث اللامركزي.

وسوف تكون هناك عملة للنظام الأساسي الخاصة ب stabilDEX والتي تسمى رمز STDEX والتي يمكن استخدامها لدفع رسوم المعاملات والخدمات بخصم وحصل من خلال تنفيذ أوامر على stabilDEX.

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تم تطوير stabilDEX لتقديم الأصول الرقمية إلى مجتمع التداول بطريقة احترافية. عن طريق ادوات ومميزات مصممة للتداول المؤسسي ، ويتم اختيار المنتجات مع التركيز عليها يتم توفير الاستقرار والخدمات المتعددة للمجتمع. ف stabilDEX سيكون واحدا من أكثر البوابات المهمة على طريق التبني الجماعي للعملات المشفرة.

ستستضيف ExMarkets علامة STDEX الرمزية للتبادل المبدئي (IEO) أهم مزودي منصة الإطلاق لـ IEO.

يتطلع الكثيرون إلى بدء تشغيل IEO القادم في الرابع من يوليو ويستمر أسبوعًا واحدًا كحد أقصى حتى 11 يوليو 2019. فقط 5 مليون سهم STDEX سيتم تقديم الرموز (5 ٪ من إجمالي عرض الرمز المميز) بسعر مخفض بنسبة 50 ٪ من USDC 0.50 خلال هذه الفترة. متحمسون ExMarkets لاستضافة هذا IEO وأيضا لتوفير واجهة ممتازة حيث يمكن للعميل فتح حسابات للمشاركة في الثبات المستقر لـ IEO.

للانضمام إلى stableDEX IEO قم بالتسجيل من هنا : https://exmarkets.com/page/stdex-ieo

ولقراءة الورقة البيضاء : https://stabledex.io/download/Whitepaper.pdf

وللانضمام الى التليجرام : https://t.me/stabledex

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