شركات حفظ العملات الرقمية تعمل لتلبية الطلب المؤسسي على Bitcoin

في أعقاب الاختراقات البارزة والتي حدثت مؤخرا لعدد من منصات تبادل العملات الرقمية ، وعلى سبيل المثال تم سرقة ما قيمته 44 مليون دولار من عملة البيتكوين مؤخرًا من منصة Binance ، تحدث Mike Belshe الرئيس التنفيذي لمنصة BitGo في مؤتمر تكنولوجيا العملات الرقمية وبلوكتشيين 2019 حول العديد من المسائل بما في ذلك أمن العملات الرقمية ، وكيف يعوق ذلك إرادة المؤسسات لإشراك نفسها في Bitcoin والأصول الرقمية الأخرى.

BitGo

هي الشركة الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية للأصول الرقمية التي توفر للمستثمرين من المؤسسات خدمات الحفظ والحراسة للعملات الرقمية .

قال Belshe أمام الجمهور في هذا الحدث :

“إننا نقدم إلى السوق مقاصة وتسوية للأصول الرقمية منخفضة المخاطر وفعالة ومتوافقة”

ترى الشركة في القيام بهذه الخطوة أن شركات حلول الأمان والحراسة تتقاسم مطالبة المستثمرين من المؤسسات عن طريق نقل العملات الرقمية خارج السلسلة والذي من شأنه تقديم حماية افضل من حيث الأمان.

فعلى سبيل المثال إذا قامت شركة الحفظ بتسوية تداول العملة الرقمية على الإنترنت ، فهذا يعني أن أصول المستخدمين موضوعة مؤقتًا في محفظة ساخنة مما يعرضهم في هذه العملية لمخاطر الاختراقات أو تقصير الطرف المقابل وهذا يعتبر مستوى من الخطر ومن غير المرجح أن تؤيده المؤسسات .

هناك طلب على أمناء للعملات الرقمية موثوقين وسط شهية مؤسسية متزايدة لعملة البيتكوين. | المصدر: شترستوك

لم تكن خدمات شركة Bitgo للحفظ هي الوحيدة في مؤتمر تكنولوجيا بلوكتشين والعملات الرقمية ، حيث قامت Onchain و Ledger في مانهاتن بتأسيس نفسها كأفضل مكان للمال المؤسسي ، وسيكون هدفهم الأساسي أن يكون المستثمرون حذرين من المخاطر الأمنية التي تظهر في الاختراقات الأخيرة التي شهدت سرقة ما قيمته ملايين الدولارات من العملات الرقمية .

قسم آخر مرغوب فيه من السوق يكمن في صناديق التحوط للعملات الرقمية وذلك من خلال بنية تحتية جديدة للتعويض عن إنهيار السوق في عام 2018 وهي نتيجة قد تؤدي إلى تدفق أموال جديدة إلى الأصول الرقمية ، ونتيجة لهذا من المرجح أن ينظر إليه في تزايد الطلب على أمناء موثوقين.

تتأثر ثقة الجمهور في المنصات المركزية بحقيقة أن عام 2018 كان أسوأ عام بالنسبة لهذه الأنواع من السرقات والاختراقات حيث في الشهر الماضي ، أصدرت منصة Cryptopia ومقرها نيوزيلندا نداء يائسًا للمستخدمين لوقف الإيداعات ، بعد أن أعلنت في 15 مايو أنها توقفت بعد فشلها في التعافي من إختراق بقيمة 16 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام ولكن Belshe يتحدث إيجابيا عن أكبر منصة تداول للعملات الرقمية من حيث الحجم “Binance” ويقول إنه عندما يتم إجراء التدابير الصحيحة ، يمكن تقليل تأثير الاختراقات .

“هناك سرقة البنوك أليس كذلك؟ هذه الأشياء تحدث “طالما لديك الأصول لتغطية ما تعرضه للخطر ،فهذا جيد بالفعل وهذا ما حدث مع منصة Binance ، وأعتقد أنهم يفعلون الكثير من حيث الشفافية لجعل الأمور أفضل .”

تقوم BitGo ببعض الأعمال مع المنصات على الرغم من أن تركيزها الحالي هو على توفير منزل آمن للأموال المؤسسية وصناديق التحوط وأي منصة ترغب في الحصول على بروتوكول أمان قوي خاص بها .

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لقد كان باسكال غوتييه على إستعداد لتقديم عرضه أيضا ، وفي رأيه تحتفظ المؤسسات المالية باهتمام واحد فوق كل شيء ؛ وهو خطر فقدان الأموال من بيتكوين حرفيًا سواء للمتسللين أو من خلال الخطأ البشري.

“سوق العملات الرقمية لا يتحرك بنفس الطريقة في كل مكان ، لكن خدمات الحفظ هي نفسها … لذلك يجب إنشاء بنية تحتية للأمان.”

أصبحت حلول حفظ العملات الرقمية غير المتصلة أو القائمة على الأجهزة أكثر شيوعًا في أعقاب العديد من انتهاكات منصات العملات الرقمية المشهورة. | المصدر: شترستوك

صنعت شركة Gauthier and co جهاز Ledger Nano X ، خليفة الموديل S وبدعم لمزيد من العملات الرقمية ، والذي يقوم بحماية الأصول الرقمية بإستخدام محفظة الأجهزة الأولى والوحيدة المعتمدة بشكل مستقل في السوق وقد صُمم جهاز Ledger Nano S حول شريحة آمنة ، مما يضمن الأمان الأمثل و يقول أنها تحظى بشعبية بين المستثمرين:

ستصدم لمعرفة عدد المعاملات التي تدير أمانها منتج Nano S و يقول غوتييه ، وهو يتحدث إلى CoinDesk :

إنهم يعرفون التكنولوجيا ، لذلك يثقون بها .

بدأ تشغيل Ledger Nano X في 15 مايو وهو موجه نحو التداول بينما كان طراز S أكثر ملائمة للحفظ .

بينما يقع المقر الرئيسي Ledger في باريس ، كان السيد غوتييه حريصًا على التأكيد على أن لديهم مكاتب في جميع أنحاء العالم وتستكشف الشركة الفرنسية الحضانة في هونغ كونغ منذ عام 2017 وحققت مؤخرًا خطوات كبيرة هناك.

تتطلع شركة Onchain ومقرها سنغافورة إلى التحرك في هذا المجال أيضا حيث أعلنت أنها ستوفر خدمات الحفظ في الوطن من أجل المنصة الجديد Wowoo ، والتي من المقرر إطلاقها الشهر المقبل .

يمكن القول إن BitGo ، التي يقع مقرها الرئيسي في بالو ألتو ، بكاليفورنيا هي الشركة الرائدة في الجهود المبذولة لجذب المستثمرين من المؤسسات ، وهذا إلى حد كبير نتيجة كونها أول من يقدم التسوية والمقاصة خارج السلسلة و يبقى أن نرى ما إذا كان هذا يخفف المخاوف الأمنية بشكل جيد بما يكفي لجذب أموال جدية ؛ ما تسعى إليه BitGo هو نوع الاستثمار الذي من شأنه أن يجعل الأصول الرقمية التي تبلغ قيمتها ملياري دولار حاليًا تبدو متواضعة مقارنة بما ستكون عليه في المستقبل .

المصدر : CCN.COM

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