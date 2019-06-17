شركة ناشئة في مجال الكريبتو تخترق حسابات مستخدميها لإنقاذ 13 مليون دولار

شركة ناشئة تخترق حسابات مستخدميها لإنقاذ 13 مليون دولار.

قد يبدو عنوان الموضوع غريب بعض الشيء إذ يصعب على العقل تقبله كيف لشركة أن تخترق حسابات مستخدميها.

لكنه حدث بالفعل فوفقا للمصدر فقد أقدمت الشركة الناشئة في مجال الكريبتو Komodo اختراق مستخدميها بعد اكتشاف ثغرة أمنية على مستوى المحافظ التي تديرها.

حيث أقدم الفريق الأمني في الشركة لاكتساح واسترداد 8 مليون وحدة من عملة كومودو KMD و 96 وحدة بيتكوين.

وذلك في خطوة تسبق حصول المتسللين عليها وبذلك تم حفظ 13 مليون دولار من العملة المشفرة من السرقة.

ويكشف الفيديو التالي الثغرة الأمنية المستغلة:

ومما يوضحه الفيديو فإن الخلل الأمني ناتج عن حزمة Javascript المدمجة في محظة أغاما الخاصة بشركة كومودو.

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قام بعدها الفريق بتحويل الأموال لمحفظتين تملكهما الشركة، ليتم فيما بعد ارجاع الأموال لأصحابها بعد إصلاح الخلل.

الخطوة التي قامت بها هاته الشركة خطوة جريئة لحماية أموال مستخدميها لكنها تضر بطبيعة العملات المشفرة اللامركزية وبتدخل الشركة في تسيير أموال المستخدمين الذين يعارضون وجود أي طرف ثالث يتحكم في أموالهم.

لم تؤثر هذه العملية والخبر على سير عملة كومودو KMD وظلت العملة في أدائها الطبيعي.

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