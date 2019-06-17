منصة بينانس تعلن عن إطلاق عملة رقمية جديدة (BTCB) مدعومة بـ البيتكوين (BTC)

أعلنت بينانس عن رغبتها في إطلاق عدد من العملات الرقمية على بلوكشين بينانس والتي سيتم ربطها ودعمها بالعملات الرقمية الرئيسية.

وتعمل المنصة الآن على إطلاق عملة (BTCB) الرقمية والمدعومة من قبل عملة البيتكوين (BTC) ليتم تداولها في منصة بينانس اللامركزية.

وتنوي المنصة توفير هذه العملات الرقمية لتوفير خيارات التداول مقابل أزواج البيتكوين والعملات الرقمية الرئيسية الأخرى عبر منصة بينانس اللامركزية.

ووفقاً لإعلان المنصة :ستكون العملات الرقمية مثل عملة (BTCB) الرقمية مدعومة بنسبة 100% بـ عملة البيتكوين (BTC). وسوف يتم نشر عناوين المحافظ التي ستحتفظ بالدعم لمراجعتها على البلوكشين و تحقيق الشفافية في سوق الكريبتو.”

وغرد الرئيس التنفيذي لـ منصة بينانس قبل قليل قائلا: “لقد تم تحويل 9001 وحدة بيتكوين (BTC) من منصة بينانس, لا داعي للقلق, هذه الخطوة هي لأمر جيد.”

ولقد حجزت شركة بينانس للتو 9001 وحدة بيتكوين (BTC) وتم نشر العنوان المخصص لحجز العملة, يمكنك رؤيتها عبر متصفح البلوكشين هنا.

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وأضاف إعلان الشركة: “الفائدة الرئيسية من تقديم هذه العملات الرقمية هو إتاحة خيار التداول في منصة بينانس اللامركزية مقابل العديد من العملات الرقمية الرئيسية. ومن المتوقع أن ينتج عن ذلك زيادة في أحجام التداول والسيولة.”

ومن المتوقع أن يتم إدراج عملة (BTCB) في منصة بينانس المركزية بالإضافة إلى إضافتها في منصة بينانس اللامركزية.

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