أعلنت بينانس عن رغبتها في إطلاق عدد من العملات الرقمية على بلوكشين بينانس والتي سيتم ربطها ودعمها بالعملات الرقمية الرئيسية.
وتعمل المنصة الآن على إطلاق عملة (BTCB) الرقمية والمدعومة من قبل عملة البيتكوين (BTC) ليتم تداولها في منصة بينانس اللامركزية.
وتنوي المنصة توفير هذه العملات الرقمية لتوفير خيارات التداول مقابل أزواج البيتكوين والعملات الرقمية الرئيسية الأخرى عبر منصة بينانس اللامركزية.
ووفقاً لإعلان المنصة :ستكون العملات الرقمية مثل عملة (BTCB) الرقمية مدعومة بنسبة 100% بـ عملة البيتكوين (BTC). وسوف يتم نشر عناوين المحافظ التي ستحتفظ بالدعم لمراجعتها على البلوكشين و تحقيق الشفافية في سوق الكريبتو.”
وغرد الرئيس التنفيذي لـ منصة بينانس قبل قليل قائلا: “لقد تم تحويل 9001 وحدة بيتكوين (BTC) من منصة بينانس, لا داعي للقلق, هذه الخطوة هي لأمر جيد.”
ولقد حجزت شركة بينانس للتو 9001 وحدة بيتكوين (BTC) وتم نشر العنوان المخصص لحجز العملة, يمكنك رؤيتها عبر متصفح البلوكشين هنا.
وأضاف إعلان الشركة: “الفائدة الرئيسية من تقديم هذه العملات الرقمية هو إتاحة خيار التداول في منصة بينانس اللامركزية مقابل العديد من العملات الرقمية الرئيسية. ومن المتوقع أن ينتج عن ذلك زيادة في أحجام التداول والسيولة.”
ومن المتوقع أن يتم إدراج عملة (BTCB) في منصة بينانس المركزية بالإضافة إلى إضافتها في منصة بينانس اللامركزية.
اقرأ ايضاً:
تقرير: منصة بينانس لتداول العملات الرقمية تستعد للتوسع إلى السوق الأمريكي
منصة بينانس تبدأ باختبار عملة رقمية مستقرة بالجنيه الاسترليني على بلوكشين باينانس
كانت هذه تفاصيل خبر منصة بينانس تعلن عن إطلاق عملة رقمية جديدة (BTCB) مدعومة بـ البيتكوين (BTC) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب بيتكوين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.