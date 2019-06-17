شركة BnkToTheFuture تستحوذ على منصة Altcoin.io لإطلاق خدمة جديدة

منصة Altcoin.io هي منصة لامركزية لتداول العملات المشفرة تقدم خدماتها عن طريق تقنية الند للند P2P.

بدأت المنصة عملها في سنة 2017 مرتكزة على عامل السلامة والسرعة وتوفير سهولة الاستخدام.

أعلنت منصة Altcoin.io الأسبوع الماضي عن عملية استحواذ عليها من طرف مشروع BnkToTheFuture, وتهدف شركة BnkToTheFuture من خلال عملية الاستحواذ لبناء منصة تسمح بإطلاق وتداول “السيكيوريتي توكن” وتوفير حماية وحصانة لأموال المستثمرين.

عبر السيد “أندرو جازديكي” المدير التنفيذي لشركة Altcoin.io حول عملية الاستحواذ الجديدة قائلا:

نحن متحمسون جدا ولا يمكننا وصف كم الحماسة والاستمتاع بعد إعلان BnkToTheFuture عملية الاستحواذ وذلك نظرا لخبرتهم الواسعة في صناعة العملات المشفرة ورؤيتم المستقبلية لها.

وفيما يخص الهدف من عملية الاستحواذ المعلنة فيعود لرغبة BnkToTheFuture الاستفادة من التطورات التقنية لشركة Altcoin.io لإطلاق رموز أمنية تتوافق مع اللوائح القانونية

إذ يعتقد المدير التنفيذي لشركة BnkToTheFuture بأن عروض “السيكيوريتي توكن” ن هي أكبر تغيير مستقبلي سيحدث فيي الأسواق المالية.

ويتفق كلا طرفي عملية الاستحواذ بأن “السيكيوريتي توكن” يجب أن تطلق في إطار قانوني صارم.

ويرى السيد “سيمون ديكسون” المدير التنفيذي لشركة BnkToTheFuture بأن Altcoin.io لديها قائمة رائعة بالانجازات وما يميزها عن غيرها هو عملها الجاد جنب إلى جنب مع المشهد التنظيمي.

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ويضيف قائلا:

بصفتنا من أوئل الشركات المالية العاملة على قطاع الكريبتو نحن متحمسون للتوسع ورؤية مستقبل العملات المشفرة من خلال الحصول على التقنية التي تملكها Altcoin.io

وتملك شركة BnkToTheFuture خبرة واسعة في مجال العملات المشفرة إذ سهلت الاستثمارات في العديد من المنصات العالمية مثل:

Coinbase، Circle ، Bitstamp،BitFinex، Shapeshift، Ripple Labs و Kraken وشركات أخرى.

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