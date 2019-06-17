مهندس أمني مختص في الكريبتو يفقد 100 ألف دولار بعد تعرضه لعملية قرصنة مبتكرة

حتى المختصون الأمنيون عرضة لعمليات الاختراق.

وفقا لأحد المصادر الاخبارية تعرض السيد “Sean Coonce” أحد المهندسين الأمنيين المختصين في الكريبتو والذي يعمل مدير المطورين الأمنيين في الشركة الناشئة BitGo لعملية قرصنة أفقدته ما يقارب 100 ألف دولار عن طريق قرصنة SIM-swapping.

تفاصيل الحادثة تعود لأمسية يوم الثلاثاء حيث لاحظ السيد ” Coonce” عدم توفر أي من خدمات شبكة الاتصال على هاتفه ولاحقا تحصل على رسالة مفادها أن هناك محاولة لدخول حسابه على قوقل، لكنه لم يهتم كثيرا وقرر تأجيل النظر فيها للصباح.

وبمجرد استيقاظ السيد “Coonce” في الصباح كان الأوان قد فات وفعل القراصنة فعلتهم بالاستحواذ على البريد الالكتروني, ومنه الاستحواذ على حساب السيد “Coonce” على منصة كوين بايس كما قام المتسللون بحذف جميع الآثار المتعلقة بفعلتهم.

ليتذكر “Coonce” أيضا أن فقدان شبكة الاتصال كان مفتعلا أيضا وتم قرصنة شريحة الهاتف الخاصة به

وبذلك تمكن القراصنة من تفريغ ما بحوزته على كوين بايس بالكامل وتوجه الأموال لمحفظة خارج منصة التداول.

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ليقدم السيد “Coonce” بعض النصائح التي كتبت بماء الذهب خاصة وأنها صادرة من مختص أمني ذاق ويل القرصنة ومما أفاد به ما يلي:

استخدم أجهزة الحفظ كمحفظة للعملات الرقمية المشفرة.

التحقق بخطوتين عن طريق الرسالة النصية SMS غير آمنة بشكل كامل، بل يجب الاستعانة بخدمة التحقق من قوقل وغيرها من الخدمات المشابهة.

تجنب نشر معلوماتك الشخصية على الانترنت.

استخدم أكثر من بريد الكتروني ولاتستخدم بريد الكتروني واحد لجميع الحسابات.

استخدم برامج ادراة الأرقام السرية.

الخبر السار هو أن التحقيقات بدأت بالتوصل لأحد مقرصني السيد “Coonce”.

في الأخير نذكر بأن الوقاية خير من العلاج.

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