عملاق البيع بالتجزئة “وول مارت” يدخل عالم البلوكشين عبر تجربة جديدة

أعلن عملاق البيع بالتجزئة “وول مارت” عن المشاركة في مشروع مشترك مع “آي بي إم” و “كي بي إم جي” و ميرك” لإختبار قدرات تكنولوجيا البلوكشين في تتبع الأدوية.

كما أعلنت شركة “وول مارت” الأسبوع الماضي عن انضمامها إلى اتحاد MediLedger Blockchain للاستفادة من تكنولوجيا البلوكشين في صناعة الأدوية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قامت هيئة الغذاء و الدواء في الولايات المتحدة الأمريكية بإطلاق قانون جديد يشترط التتبع الرقمي لجميع الأدوية واللقاحات التي يتم وصفها بحلول عام 2023.

وطلبت هيئة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأمريكية من الشركات اختبار حلول وقدرات تكنولوجيا البلوكشين لتطبيق ذلك.

وقال مارك تريشوك, قائد حلول البلوكشين في “آي بي إم”: “يمكن أن توفر تكنولوجيا البلوكشين أسلوباً جديداً مهماً لرفع مستوى الثقة في المنتجات الطبية والأدوية.”

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وأضاف: “نعتقد أن هذا استخدام مثالي لتكنولوجيا البلوكشين كون الشخص قادر على مشاركة البيانات بشكل سهل وإدارتها والتعامل معها على مدار تاريخ حياة الدواء.”

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