بعد طول انتظار… الكشف عن موعد إطلاق شبكة الإيثيريوم 2.0

عملة الايثيريوم (ETH) هي ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية وتعد من ضمن أشهر العملات المشفرة في عالم الكريبتو.

على الرغم من أن فكرة انطلاق شبكة الايثيريوم كانت مستوحاة من شبكة البيتكوين, إلا أن خصائص الشبكة مختلفة تماماً وتستهدف تقديم خدمات مختلفة ايضاً.

ولتحقيق أهداف شبكة الايثيريوم, يعمل المطورون بشكل مستمر لتحسين خدمات الشبكة لجعلها متوافقة للاستخدام العالمي والتجاري.

ومؤخراً تم الكشف عن موعد إطلاق شبكة الايثيريوم 2.0 المنتظرة, والتي من خلالها سوف تنتقل الشبكة إلى خوارزميات جديدة (PoS).

وتم تحديد يوم 3 يناير 2020 كموعد لإطلاق شبكة الايثيريوم الجديدة, علماً بأن سبب اختيار هذا اليوم كونه يمثل مرور 11 عاماً على إطلاق أول كتلة لـ شبكة البيتكوين في يوم 3 يناير من عام 2009.

وقال إن المطورين يستعدون حالياً لإطلاق الخطوة الأولى تجاه الشبكة الجديدة في 30 يونيو, وكما هو متوقع فإن الشبكة بحاجة إلى المرور ببعض المعالم الرئيسية قبل إطلاق شبكة الايثيريوم 2.0.

Advertisements

وفي الخطوة الأولى, سيتم تحديد عنوان الإيداع وذلك لإعطاء الفرصة للمساهمين في الشبكة (Validators) القدرة على إيداع عملات الايثيريوم (ETH).

ويأمل فريق العمل أن يتم إيداع مليوني من عملات الايثيريوم (ETH) وسيتم إطلاق حفل الكشف عن عنوان الايداع في حدث Devcon في اليابان.

ويرى مجتمع الايثيريوم بأن السنة الجديدة سوف تمثل نقطة أساسية في مستقبل شبكة الايثيريوم لمساعدتها على تحقيق أهدافها ورفع مستوى تبني الشبكة على نطاق أوسع.

اقرأ ايضاً:

الشركات العالمية الكبرى تختار شبكة الايثيريوم لمنتجاتها… تعرف على أهم 3 شركات

مؤسسة الايثيريوم تخصص 30 مليون دولار لتطوير شبكة الايثيريوم للعام القادم