الفيسبوك قد يصبح قريباً أكبر بنك في العالم !

عندما يتعلق الأمر بالخطأ الذي يتواجد في القائمة التي تضم عمالقة مجال التكنولوجيا ، فإن المفاجأة الوحيدة التي قد لا تتوقعها هي عدم وجود الفيسبوك ضمن القائمة . فمن انتهاكات خصوصية البيانات ، إلى المساعدة في الإبادة الجماعية في ميانمار ، إلى تعزيز انتشار الأخبار المزيفة ، أصبح عملاق وسائل التواصل الإجتماعي يمثل خزي و عار على مستوى عالمي .
لكن بالنسبة إلى Facebook ، فكل هذه الأمور تمثل إزعاجات تافهة ، و يتطلع عملاق التواصل الإجتماعي الآن إلى مجال الخدمات المالية . و قد أكدت شركة Facebook – التي تبلغ قيمتها 0.5 تريليون دولار أمريكي – بالفعل خططًا لإطلاق عملة رقمية تُعرف باسم Libra ، و قد وجهت الدعوة إلى شركة فيزا Visa و ماستركارد Mastercard و باي بال PayPal و أوبر Uber ، من أجل إستثمار 10 ملايين دولار أمريكي لكل منها في هذا المشروع .
و في تغريدة لـ ” ليفان راميشفيلي ” Levan Ramishvili ، على صفحته الخاصة في موقع تويتر ، قال :
” عملة الفيس بوك الرقمية الجديدة ” ليبرا ” Libra ، تحصل على داعمين كبار “
و لسوء الحظ ، كان رد فعل قطاعاً من مجتمع العملات الرقمية هو الاستهزاء بهذا الجهد .
ولكن الحقيقة التي يجب الإعتراف بها ، هي أن Facebook قد حددت الحاجة غير الملباة إلي نظام دفع سريع و سهل الإستخدام و منخفض التكلفة و مقبول عالمياً بالنسبة للجهات التنظيمية . و تتفهم Facebook أن البنوك تفشل في ذلك الأمر بسبب الرسوم المرتفعة و الإجراءات البطيئة . و على الجانب الآخر هي تدرك أيضًا أنه في الوقت الحالي ، قد لا تكون العملات الرقمية شيئاً مستساغًا للجهات التنظيمية إلى جانب أوجه القصور الأخرى بها بالطبع .
لحل العقبات التنظيمية ، عقد ” مارك زوكربيرج ” Mark Zuckerberg – الرئيس التنفيذي لشركة Facebook – اجتماعات مع محافظي البنوك المركزية و المسؤولين الحكوميين و الجهات التنظيمية الأخرى في جميع أنحاء العالم . و مثلما حدد ” زوكربيرج ” نقاط ضعف موقع MySpace قبل أن يتمكن الأول من السيطرة على وسائل التواصل الإجتماعي ، فإنه يفعل الشيء نفسه مع العملات الرقمية . و بجانب الشراكات التي تم الكشف عنها ، يقوم ” زوكربيرج ” الآن بتجميع العتاد .
في حين أن هناك خصائص للعملات الرقمية الحقيقية التي لا تستطيع عملة فيس بوك الرقمية ( digital ) أن تهددها ، مثل خصائص تخزين القيمة ( store of value ) ، و إخفاء الهوية ( anonymity ) ، و الانكماشية ( deflationary ) ، فإن التهديد الوحيد الذي قد يتشكل من جانب عملة الفيسبوك الرقمية هو أنها سترسي طريقاً واعداً للتبني الجماعي – كوسيلة سريعة و رخيصة للمعاملات الرقمية ( digital transactions ) .
إن قيام Facebook باختيار مثل هؤلاء الشركاء هو أمر واعد . فمن خلال جلب شركات الخدمات المالية العالمية التي يتم قبولها بسهولة و يسر من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم ، ربما تلمح Facebook إلى ما حال دون حصول العملات الرقمية على التبني السائد . و لكي تقوم شركات الخدمات المالية هذه باستثمار سمعتها مع Facebook ، فهذا يعني أن هناك فرصة مربحة قد تم رصدها .
و إلى جانب الإستثمار المالي ، تجلب شركات Visa و PayPal و Mastercard عشرات السنوات من الخبرة المكتسبة في الصناعة في جميع أنحاء العالم . و في العام الماضي ، يذكر أن شركة Visa كانت أكبر جهة إصدار بطاقات في العالم من حيث معاملات الشراء . و احتلت شركة Mastercard المركز الثالث .
مركز كل من شركة فيزا و شركة ماستركارد في السوق العالمية | المصدر : The Nilson Report
وفي الوقت نفسه ، فإن PayPal تمتلك حصة سوقية تبلغ 58.49 ٪ في معالجة المدفوعات عبر الإنترنت .
إن ضم شركة Uber Technologies هو الأكثر إثارة للاهتمام . فهذا قد يعني أن Facebook لديها بالفعل شريك مستعد لإستخدام عملتها الرقمية أثناء المرحلة التجريبية . من يدري ، فربما تكون الرحلة في Uber واحدة من أولى الخدمات التي سيدفع مستخدمي Facebook مقابلها عملة Libra ؟
لا ينبغي التقليل من شأن أوجه التآزر التي أوجدها هذا المشروع بشكل تلقائي . و بالإضافة إلى مستخدمي Facebook الذين يبلغ عددهم أكثر من ملياري مستخدم ، فإن نطاق عملة Libra و حجمها سوف يأخذان أبعاداً ضخمة .
على الرغم من جدية جهود Facebook نحو عملته الرقمية ، سوف تستمر Libra – بالطبع – في الحصول على الخبرة و المعلومات من مجتمع العملات الرقمية . و سوف يتم الإشارة إلى أنها ليست عملة مشفرة حقيقية ( و هي في رأيي ليست كذلك ) . لكن من غير المحتمل أن يزعج هذا الأمر مستخدمو موقع Facebook و ذلك لسبب واضح – إذا مكنتهم عملة Libra من التعامل المالي مع أي شخص و كل شخص بطريقة سهلة و سريعة و لا تشوبها شائبة ، فلماذا يهمهم أنها لا تتوافق مع بيان Cypherpunk’s Manifesto ؟
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