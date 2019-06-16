يزداد الاهتمام بعملة البيتكوين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة وصل حد وصفها بعملة الانترنت.

وتزداد قيمة البيتكوين أكثر عند توفر آليات وسبل للتعامل به وقبوله بشكل واسع بين التجار والمستخدمين.

في هذا الموضوع سنسلط الضوء على 7 بوابات دفع شهيرة لاستعمال البيتكوين والعملات الرقمية في عمليات الشراء.

1- BitPay

واحدة من أقدم البوابات الموفرة لعملة البيتكوين كوسيلة دفع، تتخذ شركة BitPay من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها ويعود تاريخ تأسيسها لسنة 2011.

بفضل BitPay يمكن الدفع بعملة البيتكوين في أكثر من 40 اضافة متوفرة على منصات التجارة الالكترونية كما تدعم 38 دولة مختلفة.

وتمكّن أيضا من تحويل 8 عملات مصرفية نحو عملة البيتكوين.

2- Coinbase Commerce

خدمة Coinbase Commerce التابعة لشركة كوين بيز المعروفة بمنصتها التبادلية التي تعد واحدة من أكبر المنصات العالمية في هذا المجال.

توفر خدمة Coinbase Commerce امكانية استخدام عملة البيتكوين كوسيلة للدفع وبسعره الحقيقي في وقته منن خلال تحويله على الفور بأحد العملات الورقية.

تدعم الخدمة منصات التجارة الالكترونية والعديد من الخدمات المتصلة بالانترنت.

3- CoinGate

تسمح CoinGate بقبول عملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة البديلة كوسيلة للدفع عن طريق تحويلها الفوري للعملات الورقية (الدولار، اليورو…) وتتوفر الخدمة أيضا كاضافة على عدة متاجر الكترونية.

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4- Blockchain.info

Blockchain.info واحدة من أقدم محافظ البيتكوين توفر برمجية API لدمجها في المتاجر الالكترونية لقبول البيتكوين كوسيلة للدفع. الخدمة تحتاج خلفية برمجية للتمكن من دمجها في المتجر الالكتروني.

5- SpectroCoin

SpectroCoin واحد من آليات الدفع باستعمال البيتكوين المعروفة في اوروبا.

تهدف خدمة SpectroCoin لتوفير بديل وخيار للمستخدمين عبر مختلف أنحاء العالم من خلال توفير اضافة للمتاجر الالكترونية وبرمجية API لدمجها مع مختلف المنصات التقنية الأخرى.

6- GoUrl.io

GoUrl.io هو مشروع مفتوح المصدر والذي يسمح بتوفير البيتكوين كوسيلة للدفع ويتوفر أيضا على اضافة للمتاجر الالكترونية وبرمجية API لدمجها مع منصات أخرى.

7- CoinsBank

CoinsBank هي وسيلة للدفع الالكتروني باستعمال البيتكوين ومحفظة له ومنصة تداولية أيضا.

تتخذ الشركة من المملكة المتحدة مقرا لها وتوفر عدة خيارات للمستخدمين لاستعمال البيتكوين في عمليات الشراء والبيع المختلفة.

كانت هذه أبرز 7 آليات وبوابات لاستعمال البيتكوين في عمليات الشراء المختلفة.

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