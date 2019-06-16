أحد مطوري شبكة النيو يقدم شرح حول التحسينات التي يحملها تحديث dbft-2-0

قام أحد المطوريين الأساسيين لـ شبكة النيو بإعلان وصول الإصدار الجديد 2.0 من dBFT واعلان أنه جاهز للنشر في العالم الحقيقي.

المطور الأساسي “Jeff Solinsky” يعد واحد من الأسماء البارزة في عالم تطوير شبكات البلوكشين.

إذ عمل في وقت سابق في شركة أمازون كما عمل على تطوير محفظة Aphelion.

وقد تم تعيينه مطور NEO Core في شهر يناير 2019 وذلك بعد مشاركته الفعالة والمتكررة على GitHub مشروع النيو.

وتعد مساهمات “Solinsky” في الطريقة التي تعامل بها مع NEO معاملات موثقة جيدًا .

ليتم بعدها نشر dBFT 2.0 على MainNet شبكة النيو كجزء من التغييرات المدرجة في NEO-CLI v2.10.2، وينشر “Solinsky” لمحة عامة عن تحسينات آلية الإجماع.

ومن بين التحسينات المضافة تطلب ثلثي العقد التوافقي فقط للتوصل إلى اجماع والموافقة على توزيعها على الشبكة بالكامل.

في النسخة السابقة dBFT 1.0 إذا حدث وأن فقدت عقدة الإجماع اتصال شبكتها مؤقتًا بعد تلقي التوقعيات للكتلة المقترحة يتم نشر كتلتين صالحتين مختلفتين بعدها يتم استدعاء كتلة واحدة فقط.

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أما في النسخة dBFT 2.0 ، فإن العقد التوافقية ستوافق فقط على كتلة واحدة صالحة عند ارتفاع كتلة معينة، بغض النظر عن زمن الوصول إلى الشبكة أو فقد الاتصال أو تعطله.

وبذلك فإن التحديث الجديد يحمل تحسين الأداء أثناء انقطاع أو فشل الاتصال بالشبكة كما يحمل تحسين لعقد الاجماع.

يمكن الإطلاع على التحديثات الكاملة التي حملها التحديث dBFT 2.0 لجيف سولينسكي على الرابط.

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