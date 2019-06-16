7 أشياء يجب عليك معرفتها حول تقنية البلوكشين

مصطلح “البلوكشين” أكيد صادفته ولو مرة واحدة عند تصفحك للأنترنت وتتبع بعض أخبار العملات الرقمية المشفرة. أو عند مجالستك لأحد أصدقائك المهووسين بالعملات المشفرة الذي لا يتوقف عن الكلام حولها وحول التقنية التي تكمن وراءها.

في هذا الموضوع سنتعرف على 7 أشياء يجب معرفتها حول تقنية البلوكشين.

قبل التعرف على هذه الأشياء نقدم أولا مثالا تعريفيا بتقنية البلوكشين.

المثال:

منذ القدم تتملك نفس الانسان الرغبة في تسجيل بعض حيثيات حياته عن طريق النقش على الحجر أو النحت وغيرها من الطرق البدائية للكتابة والتي تبقى كسجل يحمل أخبار السابقين وكيف كانو يعيشون، لتبقى هاته السجلات حتى بعد الموت مخبرة عن كيفية حياتهم.

بهذا المثال البسيط تتضح الرغبة الانسانية في تسجيل البيانات ومشاركتها مع الآخرين.

وبما أننا في العصر الرقمي فقد تطورت سبل التعبير عن هذه الرغبة وتسجيل المعاملات عن طريق شبكة الأنترنت والبحث عن سبل تمكن من الحفاظ على المعاملات من الاحتيال والتعديل عليها بهذا ظهرت تقنية البلوكشين التي تسمح بتخزين وتسجيل البيانات والحفاظ عليها من مختلف أشكال العبث.

7 أشياءأخرى يجب عليك معرفتها حول تقنية البلوكشين:

1- تقنية سجل الاستاذ

تحمل تقنية البلوكشين العديد من التسميات الأخرى مثل سجل الاستاذ، الدفتر، الملف وغيرها من المصطلحات التي ترمز كلها إلى مجموعة كبيرة من الأوراق تمثل الكتاب الكبير القادر على استيعاب كل شيء.

2- الاعتماد على بروتوكول P2P

تعتمد تقنية البلوكشيين على بروتوكول الند للند P2P نفس التقنية المستخدمة في تقنية التورنت اذ يسمح بالمعاملات مرسل مستقبل دون الحاجة لطرفف ثالث.

3- الثبات

دعم الثبات وبقاء المعلومات مسجلة ومكدسة ومستمرة في النمو دون القدرة على التغيير أو التعديل.

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4- الشفافية

القدرة على الاطلاع على المعلومات المسجلة عى دفتر البلوكشين في أي وقت ومن أي مكان مع عدم السماح بالتلاعب بالبيانات المسجلة.

5- قابلة للتحقق

يمكن التحقق من المعلومات المسجلة وتتبعها من تاريخ نشأتها وتطورها وذلك باستعمال أحد الأجهزة المتصلة بالانترنت.

6- الدوام

المعاملات في البلوكشين دائمة ومن الصعب حذفها والتخلص منها من طرف أحد الجهات إذ تعمل الأجهزة المتصلة بالشبكة كسجل يحفظها ويجعل أمر حذفها مستحيل.

7- الأمن

تقنية البلوكشين محصنة ضد عبث الآخرين ولا يمكن ببساطة تغيير معلومة أو جزء بسيط في السجل

لارتباط جميع الكتل والمعلومات مع بعضها البعض وإذ ما غُيرت أحد هاته البيانات فتصبح العملية برمتها غير صحيحة.

كانت هذه أبرز 7 أشياء يجب عليك معرفتها حول تقنية البلوكشين.

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