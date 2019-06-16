سعر البيتكوين يصل لقمة جديدة على المستوى السنوي ، فماذا يقف خلف هذه الإنطلاقة؟

مخطط بياني لحركة سعر عملة البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي يوضح إرتفاع سعر البيتكوين بنسبة 32 في المائة في آخر 30 يومًا ( المصدر: coinmarketcap.com)

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين العملات الرقمية ارتفع سعر عملة البيتكوين بنسبة سبعة في المائة خلال اليوم ، مسجلاً نسبة صعود على مستوى شهر بنسبة 32 في المائة ونسبة صعود على مستوى سنوي بلغت 151 في المائة مقابل الدولار الأمريكي.في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري.“تفاصيل التقرير”نستعرض معكم المخطط البياني التالي:

هذا وقد حدثت هذه الحركة الصعودية القوية لعملة البيتكوين المهيمنة على سوق العملات الرقمية على إثر توقع إفتتاح سوق العقود الآجلة لعملة البيتكوين bitcoin CME في يوم الإثنين .

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، عندما كان سعر عملة البيتكوين يحوم عند حوالي مستوى 8100 دولار ، بلغ حجم السيولة التداولية للعشرة الكبار “real 10” على الأصل الرقمي حوالي 600 مليون دولار.

هذا ويشير الحجم الحقيقي لـسيولة تداول مجموعة الـ “The real 10” على عملة البيتكوين إلى حجم السيولة التداولية والقابل للتحقق منه على البيتكوين ، وذلك استنادًا إلى الطريقة المنهجية التي قدمتها شركة Bitwise Asset Management ، والتي وجدت أن عشرة منصات تداول للعملات الرقمية فقط في سوق عملة البيتكوين لديها حجم سيولة تداول يومي حقيقي يزيد عن مليون دولار باستثناء منصة تداول العقود الآجلة BitMEX.

واعتبارًا من يوم 16 من يونيو الجاري ، يظل حجم السيولة التداولية بمقياس أولئك الـعشرة “the real 10 volume ” حسب البيانات أعلى من 1.1 مليار دولار ، بارتفاع تقريبًا قدره مرتين خلال فترة سبعة أيام.

وفيما يلي العوامل المساهمة التي تقف وراء إنطلاقة سعر عملة البيتكوين نستعرضها معكم :

1- توقع إفتتاح سوق العقود الآجلة على عملة البيتكوين CME bitcoin .

2- تكثيف المخاطر الجيوسياسية نتيجة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة و الصين.

3- تحسن عام في معنويات الناس حول سوق العملات الرقمية .

4- دخول شركة Facebook إلى سوق العملات الرقمية مع الشركات من المستويات الكبيرة كشركاء رئيسيين.

5- العديد من العوامل الأساسية الهامة مثل حدث إنتصاف مكافأة توليد البلوك في شبكة بلوكتشين البيتكوين والمعروف بإسم “halving of bitcoin” القادم في عام 2020.

هذا وقد اقترح السيد كريس بورنيسكي ، وهو شريك عام في صندوق إستثماري Placeholder VC ، أن المستثمرين قد يكون كان لديهم ذعر في بيع الأصول التجريبية بما في ذلك عملة البيتكوين في أواخر عام 2018 ، وذلك بسبب حالة عدم اليقين في المشهد الكلي على المستوى العالمي.

و في هذا الخصوص قال السيد بورنيسكي:

في شهر ديسمبر من عام 2018 ، ربما كانت عملة البيتكوين أكثر تأثراً بعامل الخوف الكلي على مستوى العالم أكثر مما يدركه الأشخاص بالفعل ، حيث أنه في مثل هذه الحالة من الخوف ، يبيع الناس أغلب أصولهم التجريبية ، مثل عملة البيتكوين وغيرها من مجموعات العملات الرقمية (هذه الحالة التي تفاقمت بسبب الشك الداخلي). لكن في أعقاب حالة الخوف الإقتصاد الكلي العالمي في شهر ديسمبر 2018 ، أصبحت البنوك المركزية (بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي) حذرة ، من حيث ضخ السيولة وعودة الأمان في الأسواق.

وزادت الرغبة في المخاطرة بما في ذلك عملة البيتكوين ، وعلاوة على ذلك فإن حرب الولايات المتحدة التجارية مع الصين ، وتشديد الصين على التحكم في ضوابط رأس المال للحد من الأموال الفارة من البلاد ، وضعف عملة اليوان الصينية ، هذه الأسباب جميعها أضافت الوقود إلى حركة سعر عملة البيتكوين . Advertisements

هذا وقد أدت عمليات البيع إلى انخفاض مفاجئ في سعر عملة البيتكوين ، حيث انخفض سعر العملة إلى أدنى مستوى له عند 3،150 دولار.

ومع ذلك ، ومع بدء سوق الأسهم العالمية في الانتعاش وبدأ المسار المتوسط الأجل للاقتصاد العالمي في إظهار علامات على التحسن وذلك على الرغم من تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، فقد تكون شهية المستثمرين تجاه سوق العملات الرقمية قد زادت.

نستعرض معكم المخطط البياني التالي:

لقد زادت القيمة السوقية التقديرية لسوق العملات الرقمية ككل Total Crypto Market cap بأكثر من 60 مليار دولار في الشهر الماضي حسب المخطط (المصدر: coinmarketcap.com).

هذا وقد يكون من الصعب للغاية الادعاء بأن المستثمرين يسارعون لشراء عملة البيتكوين في المرحلة الحالية من تطور السوق كنتيجة للمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي ، ولكن على المدى الطويل يتوقع بعض المستثمرين مثل السيد Burniske أن تتحول عملة البيتكوين إلى أصول الملاذ الآمن وغطاء للتحوط من المخاطرة.

وعن ذلك قال السيد Burniske :

“بعد ذلك ، عندما تقترب عملة البيتكوين من نهاية مرحلة نموها ، وعندما تكون قد نضجت لتصبح أصل عالمي قيمته تقدر بتريليونات من الدولارات multi-trillion dollar macro asset ويتواجد بجانب الذهب ، فسيتم استخدام البيتكوين في الغالب كأصل تحوط ضد المخاطر ضد نزوات حكومات الدول القومية”

العملات الرقمية البديلة Alt Coin تتعافي أيضا

عندما أعلنت منصة Binance ، أكبر منصة تداول للعملات الرقمية على مستوى العالم من حيث حجم السيولة التداولية اليومي ، لأول مرة عن إغلاق خدماتها في الولايات المتحدة وإطلاق منصة تداول منفصلة في شكل منصة Binance.US من أجل استهداف السوق الأمريكية ، انخفضت قيمة العديد من العملات الرقمية البديلة في السوق ، وذلك لأن المستثمرين خافوا من انخفاض عدد المتداولين في سوق العملة الرقمية البديلة Alt Coin

هذا وعلى إثر تعافي سعر عملة البيتكوين ، خلال الـ 24 ساعة الماضية ، انتعشت معظم العملات الرقمية البديلة مقابل الدولار الأمريكي مدفوعة بتعافي البيتكوين ، لكنها ما زالت منخفضة مقابل عملة البيتكوين.