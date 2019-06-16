عمليات الاحتيال باستعمال البيتكوين في جنوب افريقيا تحقق 135 ألف دولار يوميا

بارتفاع قيمة البيتكوين ووصوله لمستويات عالية (9200 دولار في الوقت الحالي), تزداد معه أطماع المحتالين الذين ينوعون في طرق نهبهم وسلبهم لأموال الآخرين بأشكال مختلفة.

كشفت أحد الوسائل الاعلامية بجنوب افريقيا عن وجود شركة تعمل في منطقة Ladysmith في مقاطعة Kwa-Zulu Natal تحقق ما قيماته 2 مليون راند (135 ألف دولار) بشكل يومي في منطقة جغرافية لا يتعدى عدد سكانها 60 ألف نسمة.

ووفقا لذات التقرير الصحفي فإن هذه الشركة التي تحمل اسم “Sgumza” تزعم أنها تعتمد على الاستثمار في عملة البيتكوين لتحقيق ايرادات مالية للمستثمرين.

والتي تعد بتحقيق أرباح بنسبة 100% في ظرف 15 يوم فقط من تاريخ ايداع الأموال. ليتقدم العديد من المستثمرين بوضع أموالهم والتي يجب ألا تقل على 100 راند (7 دولار) للاستثمار وهو ما تفرضه هذه الشركة.

وبحسب تصريحات المتحدث باسم شركة “Sgumza” فإن الايرادات تتم من خلال شراء و بيع البيتكوين مع فرض نسبة 10% كرسوم ادارية.

وبالنظر لحقيقة ما تقوم به هذه الشركة فنجد أن الاستثمار بالبيتكوين قد يكون مربحا أحيانا حقا.

لكن ليس دوما بنسبة 100% وفي ظرف 15 يوم فقط.

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ودون امكانية التعرض للخسارة الناتجة عن ارتداد البيتكوين للأسفل.

ما يجعلنا أمام شركة تعتمد مخطط بونزي في عملها.

وأن الشركة تعتمد على أموال الوافدين الجديد لتغطية أرباح المسجلين القدامى وتبقى العملية مستمرة لحين الانهيار التام.

الجدير بالذكر أن هذه المواضيع والأمثلة التي نطرحها في موقع الخليج 365 هي بغاية التحسيس والتوعية بمخاطر عمليات الاحتيال.

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