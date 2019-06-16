كوين بيز كستدي تحتفظ بحوالي ١,٣ مليار دولار من الأصول بحوزتها، وتتوقع أن تصل إلى ٢ مليار دولار "قريبًا"

تام شمس - الأحد 16 يونيو 2019 02:55 مساءً -

كشفت كوين بيز كستدي عن أنها تحتفظ بمبلغ ١,٣ مليار دولار من الأصول تحت حيازتها (AUC) وتتوقع الشركة أن تصل تلك إلى ٢ مليار دولار قريبًا في موضوع تويتر نشر يوم ١٣ يونيو.

وفي سلسلة من التغريدات، من الواضح أن الحساب الرسمي لكوين بيز كستدي على تويتر قد أبلغ في الأسبوع الماضي أن الرئيس التنفيذي للشركة، سام ماكلنغفيل، وكبير مسؤولي أمن المعلومات، فيليب مارتن، قد زارا المملكة المتحدة. وكان الغرض من الزيارة هو "مناقشة علم التشفير المؤسسي مع مجموعة من العملاء المحتملين والعملاء".

وخلال الاجتماع، جادل ممثلو الشركة بأنه، بينما يعتقد الكثيرون أنه لا توجد عروض على المستوى المؤسسي في مجال العملات المشفرة، فإن كوين بيز كستدي هي في الواقع مثل هذا العرض. وصرح ممثلا الشركة أن الشركة مؤمنة ومنظمة وقائية. ويذكر الموضوع أيضًا:

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"لدينا ١,٣ مليار دولار أمريكي، ونتوقع أن تصل إلى ملياري دولار قريبًا. وليس لدينا نية للتوقف هناك. [...] تقدم كوين بيز خدمات الحيازة لأكثر من ٩٠ عميلًا. ومن بين هؤلاء، ما يقرب من ٤٠٪ خارج الولايات المتحدة."

أخيرًا، تزعم التغريدة أيضًا أن المراكز المالية مثل لندن أصبحت مراكز للابتكار بينما تستمر العملات المشفرة في النضج كفئة أصول.

وخلال مناقشة على خشبة المسرح في مؤتمر كونسنسيس في منتصف شهر مايو، قال برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز، إن خدمة الحيازة قد تلقت بالفعل ١ مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.