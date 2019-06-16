فيسبوك يكشف النقاب عن "رابطة ليبرا" وإطلاق شبكة الاختبار الأسبوع المقبل: تقرير

تام شمس - الأحد 16 يونيو 2019 02:55 مساءً -

ستكشف شركة "فيسبوك" العملاقة للتواصل الاجتماعي النقاب عن "رابطة ليبرا"، والتي ستقوم بتشغيل العملة الشفرة المخصصة "ليبرا"، يوم ١٨ يونيو، وذلك حسبا أفاد موقع أخبار العملات الشفرة ذا بلوك يوم ١٤ يونيو.

ووفقًا للتقرير، سيكشف فيسبوك وعشرات من شركائه النقاب عن رابطة ليبرا - التي سيكون مقرها في جنيف - ككيان سيشرف على مشروع العملة المشفرة ليبرا التابع للشركة. وخلال هذا الحدث، من المتوقع أن تطلق الشركة أيضًا شبكة الاختبار الخاص بها.

ويدعي ذا بلوك أنه اطلع على منشور مدونة غير محدد من فيسبوك، ووفقًا له سيتم استضافة الأصل المشفر ليبرا على بلوكتشين ليبرا المخصص وبدعم من ليبرا ريزرف. ويُقال إن ليبرا ريزرف عبارة عن متجر للأصول الحقيقية التي من المفترض أن تمنح التوكن "الاستقرار، وانخفاض التضخم، والقبول العالمي، والجدوى".

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كذلك يشير ذا بلوك إلى أن البرنامج الذي تقوم عليه الشبكة سيكون مفتوح المصدر بموجب ترخيص Apache ٢.٠. ويزعم أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي يأمل في أن يساعد النظام الأشخاص الذين ليس لديهم وصول إلى النظام المالي. وأخيرًا، وفقًا للتقرير، أعلنت الشركة أيضًا أنها تعتزم التركيز على الامتثال التنظيمي:

"إن التعاون والابتكار مع القطاع المالي، بما في ذلك الهيئات التنظيمية والخبراء في مجموعة متنوعة من الصناعات، هي الطريقة الوحيدة لضمان وجود إطار مستدام وآمن وموثوق به يدعم هذا النظام الجديد."

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في وقت سابق من هذا الشهر، كانت هناك مصادر متعددة تتوقع بالفعل من فيسبوك أن يطلق عملته المشفرة يوم ١٨ يونيو.