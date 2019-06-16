قريباً ستتمكن من التسوق في “أمازون” بواسطة الايثيريوم… بمساعدة هذه التقنية

الايثيريوم, هي ثاني أكبر عملة من حيث الحجم السوقي حسب بيانات موقع CoinMarketCap, وهي أكثر الشبكات اعتماداً في عالم التطبيقات اللامركزية, وقريباً ستصبح خيار للمدفوعات عند التسوق في “أمازون”.

أعلنت شركة معالجة المدفوعات CLIC Technology, إنها دخلت في شراكة جديدة مع Opporty, لبناء البنية التحتية الأساسية لقبول عملة الايثيريوم (ETH) للتسوق في “أمازون”.

وبذلك سوف يصبح بإمكانك المستخدمين الدفع وشراء المنتجات عبر عملات الايثيريوم (ETH), على الرغم من أن عملاق التجارة الإلكترونية “أمازون” لا يقبل العملات الرقمية كأدوات للدفع.

وفي بيان رسمي, قال الرئيس التنفيذي لـ CLIC Technology, رومان بوند: ” إن جلب العملات الرقمية المشفرة إلى صناعة التجارة الإلكترونية هو دمج لصناعتين من الجيل الجديد. نحن متحمسون للعمل مع Opporty, وتطوير عدد من المشاريع الطموحة معهم. ”

وذكرت شركة CLIC Technology بأن شبكة الايثيريوم هي شبكة تقليدية مصممة للتعامل مع حوالي 20 معاملة في الثانية, ولكن النظام البيئي المالي في شركات عملاقة مثل “أمازون” يتطلب سرعة أعلى من ذلك بكثير مما يجعل استخدام عملة الايثيريوم (ETH) مستحيلاً بوضعها الحالي.

ولكن تعتقد الشركة بأنها تستطيع تحسين سرعة معالجة العمليات بأضعاف مضاعفة عبر الاستفادة من تقنية البلازمة المقدمة من Opporty, لتتيح سرعة معالجة تتجاوز الشركات الكبرى مثل ماستر كارد و فيزا.

Advertisements

ومن المتوقع أن يقدم المنتج الجديد فرصة وفتح الباب لإمكانيات هائلة تساعد على اعتماد تبني العملات الرقمية على نطاق واسع.

وتعرف شركة CLIC Technology بأنها أحد شركات التقنية المالية (فنتك) والتي تقوم بتطوير حلول مبتكرة تعتمد على تكنولوجيا البلوكشين. ولقد أنشأت نظام للمدفوعات يسهل استخدام العملات الرقمية في عمليات الشراء عبر الإنترنت مع توفير خيار تحويل العملات الرقمية إلى عملات نقدية بشكل مباشر لأصحاب المتاجر والأعمال.

اقرأ ايضاً:

هذا سبب اختيار المشاريع لشبكة الايثيريوم عوضا عن شبكة الترون أو إيوس أو غيرها من المنافسين

هل تستطيع تكنولوجيا البلوكشين استبدال البطاقات البنكية بنظامها الحالي؟