هل بنك JP Morgan يضع رهان جانبي على البيتكوين سرا

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية ، نستعرض معكم موقف بنك JP Morgan العالمي من العملات الرقمية وعملة البيتكوين .

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري.

“تفاصيل التقرير”

فقرات رئيسية :

قد لا يعتقد بنك JP Morgan أن عملة البيتكوين هي مستقبل مجال التمويل ، لكن العملاق المصرفي يمكن أن يقوم بتحويط رهاناته.

يسعى بنك JP Morgan بهدوء إلى توظيف خبير تحجيم Bitcoin Scaling.

إدارة بنك JP Morgan تنفي أنها سوف تتعامل مع العملات الرقمية العامة بأي طريق



وفقًا لما قاله السيد فرانك تشابرو في حديثه مع صحيفة The Block ، يسعى بنك JP Morgan لتوظيف شخص لديه معرفة عامة بتقنية عمل Bitcoin scaling ، ,`g; على الرغم من أنهم لا يبحثون صراحةً عن بناء أي شيء على عملة البيتكوين .

المزيد من تقنية البلوكتشين وليس عملة البيتكوين أو تحوط بالعملات الرقمية .

في هذا الخصوص نستعرض معكم الفيديو التالي بعنوان تصريح الرئيس التنفيذي لبنك JP Morgan السيد جيمي دايمون حينما قال أنه يهتم بعملة البيتكوين بدرجة أقل.

سمع السيد تشابارو من ممثل بنك JP Morgan الذي أشار إلى أنه لمجرد أنهم أرادوا شخصًا يتمتع بخبرة عميقة تتمحور حول عملة البيتكوين ، فإنهم لم يعنوا أنهم كانوا يبحثون بشكل أعمق في عملة البيتكوين ، ولكن المعرفة ستكون مفيدة في مساعيهم الأخرى للعمل مع تقنية البلوكتشين ، على سبيل المثال.

كان ممثل بنك JP Morgan واضحًا ما يظهر عبر الرابط التالي حينما قال:

“سيكون من غير الصحيح تمامًا القول أننا ربما يستكشفون أو يفكرون في القيام بأي عمل باستخدام عملات البيتكوين أو أي عملات رقمية عمومية أخرى. نحن لا نعمل على ذلك “.

بالنسبة لجميع المشاركات ، فإن عدد المهندسين المتخصصين المؤهلين في تقنية البلوكتشين يبدو صغير نسبيًا.

الأفضل ، بالطبع ، القيام بعمل البروتوكول.

يتعلم المبرمجون المؤثرون خصوصيات وعموميات تقنية البلوكتشين ، وعندما ينتعش الاهتمام بمجال العملة الرقمية ، فإن الوظائف كثيرة ، سيكون هذا هو الحال عندما يعود السوق بكامل قوته للعملة الرقمية ، ولكن الآن ، ربما ليس كثيرًا.

لا يزال هناك الكثير من وظائف تقنية البلوكتشين في الارتفاع طوال الوقت كما يظهر عبر الرابط التالي ، ولكن الكثير من المطورين الموهوبين لم يقفز في المجال بعد.

سوف تقوم الشركات التقليدية في كل قطاع بتعيين خبراء متخصصين في مجال تقنية البلوكتشين ، وسيكتسب الخبراء في هذا المجال قيمة مع عودة الإهتمام بالمجال ، وإذا استمر سوق العملات الرقمية في تحقيق دورة ازدهار وكساد هائلة ، فمن المحتمل أن تكون مستوى الإهتمام فرص العمل هي نفسها.

كيف العصي اعتماد الشامل

كيف يتواصل تبني العملات الرقمية على نطاق واسع How Mass Adoption Sticks

يجادل الكثيرون بأن العملة الرقمية لبنك جيه بي مورغان يمكن أن تحفز اعتماد تقنية شبكة البلوكتشين الحقيقية العامة . المصدر: Shutterstock Advertisements

من الواضح بشكل أكثر أهمية ما تقوم به الشركات خلال هذه الأوقات وما هي الوعود التي تفي بها ، إن الشركات التي تغمس فقط أصابعها في الماء لتحسس الأمر ولكنها لا تقوم بعمل استثمار حقيقي ، سيتفوق عليها بمرور الوقت الشركات التي تلتزم وتعني بذلك الأمر.

يمتلك بنك JP Morgan يدا في مجال تقنية شبكة البلوكتشين أكثر من معظم البنوك ، وبإعتباره أكبر بنك في في الولايات المتحدة ، يقال إنه يحرك مبلغ 6 تريليونات دولار في اليوم ، وبدلاً من استخدام العملة الرقمية Ripple أو أي مشروع رقمي خارجي آخر ، لقد أنشأ بنك JP Morgan نسخة العملة الرقميةالمستقرة الخاصة به أو IOU Token على شبكة البلوكتشين الخاص بالبنك ويمكنكم مطالعة ذلك عبر الرابط التالي.

بالنسبة للبعض ، تكمن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا في قدرتها على تسوية المعاملة بسرعة فائقة وموثوقية. وبالنسبة للبنوك ، يمكن أن يكون هذا الأمر مفيدًا بشكل لا يمكن قياسه ، بدلاً من الانتظار حتى تتحرك العملة في جميع أنحاء الكوكب عبر الأسواق التقليدية ، يمكن للبنوك تسييل العملات الرقمية بكل سهولة واستخدامها في تحويل مبالغ كبيرة.

يحلم الكثيرون بأن مثل هذه المؤسسات يمكن لها ان تفضل شيئًا ما مثل العملة الرقمية Ripple ، ولكن لا يوجد سبب لتوقع أن هذا هو ما سوف يحدث ، إذا ظهر في نهاية المطاف حل هو لعملة البنك الرقمية ، فسوف يأتي بعد ذلك وقت توجد فيه العديد من الخيارات هناك.

في الوقت الحالي ، توشك مجموعة من البنوك على إطلاق خدماتها القائمة على تقنية شبكة البلوكتشين وذلك كما ورد عبر الرابط التالي.

البنوك في جميع أنحاء العالم تبحث في تقنية البلوكتشين ، وتأثيرها على نماذجها المالية.

لذا ، على الرغم من انه إذا كان من المنطقي أن تستخدم البنوك شيئًا مثل عملة الـ Ripple ، فلا يمكننا أن نتوقع أن يكون ذلك حتى يصبح لدينا المزيد من الأدلة لدعم فرضية هذا الرهان ، وفي غضون ذلك ، من المحتمل ظهور مجموعة واسعة من الحلول حينها.

ملحوظة: آخر تحديث تم لهذا الموضوع حدث بتاريخ 14/06/2019 18:29