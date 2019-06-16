نشاط محافظ البيتكوين يحقق رقم جديد ويتجاوز المليون عنوان نشط يومياً

شهدنا اليوم حدثاً جديداً في عالم نشاط محافظ البيتكوين, لم نشهده منذ 27 نوفمبر من عام 2017. وفقاً لموقع CoinMetric, فإنه يوجد الآن أكثر من مليون عنوان بيتكوين نشط يومياً, والنشاط يعرف بأنه العناوين التي تقوم بإرسال أو استقبال البيتكوين يومياً.

وغرد Kevin Rooke حول هذه المعلومة وذكر:

“عندما شهدنا تجاوز نشاط محافظ البيتكوين المليون عنوان نشط في 27 نوفمبر 2017, كان سعر البيتكوين 9352 دولار وكان متوسط رسوم الحوالة هو 3.23 دولار.

بالأمس, بلغ سعر البيتكوين 8230 دولار و بلغ متوسط رسوم الحوالة 1.33 دولار.“

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على الرغم من أن البعض لا يرى أي علاقة مباشرة مع سعر البيتكوين, إلا أنه مقياس مهم كونه يظهر عمليات نقل فعلية و فريدة بين محافظ الأفراد و منصات تداول العملات الرقمية, ووجود أكثر من مليون عنوان فريد يتعامل عبر بلوكشين البيتكوين يعد أمراً جيداً للبيتكوين.

ويرى البعض أن تحقيق هذا الرقم الجديد يعد إنجازاً لـ شبكة البيتكوين وهي علامة جديدة على ارتفاع مستوى التبني ودخول المزيد من الأفراد إلى عالم الكريبتو والعملات الرقمية.

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