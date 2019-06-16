أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 16-6-2019

أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد الموافق 16-6-2019
تعافت العملات الرقمية الرقمية “Altcoin”منذ يوم أمس بشكل ملحوظ ، وذلك بعد أن قفز سعر العملة المهيمنة Bitcoin نحو 8800 دولار امريكي ، ويبدو أن سعر البيتكوين سوف يقترب من اعلى مستوى سعري لعام 2019 مرة اخرى والبالغ 9000 دولار في المستقبل القريب .
لاتزال Bitcoin هي ملكة العملات الرقمية الأخرى والتي أثبتت نفسها في مجال العملة الرقمية ، ويتحرك سعر عملة BTC الان نحو ثمانية آلاف ووتسعمائة دولار (8900 دولار) .
ارتفع سعر العملة الرقمية Bitcoin يوم أمس بنسبة بلغت 5.53 % من مستوى 8100 دولار حتى 8720 دولار بقيمة بلغت 455 دولار امريكي ، أما اليوم فقد استكملت البيتكوين الصعود بنسبة بلغت 5.33% ويتم تداول العملة الرقمية الان عند 8840 في وقت كتابة هذا التقرير .
ارتفع سعر الإيثيريوم اليوم بنسبة بلغت 5.47 % ، ويتارجح سعر العملة اليوم 269 دولار امريكي .
Ripple XRP ارتفعت هي أيضا بنسبة بلغت 4.48% ويتارجح السعر الان حول 0.41 دولار امريكي .
Litecoin بعد الانخفاض التي تعرضت له عملة LTC قبل يومين عاودت العملة الرقمية اليوم نشاطها لتحقق ارباح بلغت 7.78 % ويتارجح سعرها حول 137 دولار أمريكي .
Binance Coin بعد أن حققت مكاسب جيدة خلال الايام الماضية عانت BNB يوم أمس من خسائر متوسطة ، أما اليوم فقد عاودت العملة صعودها بنسبة 3.07 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الان عند 33 دولار
Bitcoin Cash استمرت BCH في الارتفاع منذ يوم الأمس ، بنسبة بلغت 3.98 % ويتارجح السعر الآن حول 421 دولار .
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أسعار عملات أخرى :
EOS ارتفعت العملة اليوم عن يوم أمس بنسبة 7.47 % ، ويتم تداول العملة الآن عند مستوى السعر البالغ 6.88 دولار .
TRON ارتفعت عملة TRX بنسبة بلغت 4.18 % ويتارجح السعر الان حول عند مستوى 0.032 دولار امريكي .
Cardano ارتفعت سعر العملة الرقمية عن أمس موضة الخسائر السابقة بنسبة بلغت 5.78 % ويتأرجح السعر الآن 0.091 دولار امريكي .
Steller ارتفعت العملة اليوم بنسبة 4.19 % ويتارجح سعر العملة الآن 0.126 دولار .
ومن بين العملات الرقمية الافضل اداء اليوم والتي حققت مكاسب مرتفعة كانت عملة SPN ، والتي حققت أرباح بنسبة بلغت 210 % ، وارتفعت من مستوى 0.001046 دولار حتى 0.002216 دولار امريكي خلال 24 ساعة الماضية وفقا لبيانات موقع Coin360 .
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