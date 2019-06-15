منصة بينانس هي أحد أهم منصات التداول في عالم العملات الرقمية واستطاعت المنصة جذب أكبر عدد من المستخدمين حتى أصبحت المنصة الأولى في عالم الكريبتو.

ولكن كما هو الحال في عالم الكريبتو فإن أموال المستخدمين هي هدف لقراصنة الإنترنت والهاكرز بشكل مستمر.

وفي هذا السياق, سنقدم لكم في الخليج 365 شرح طريقة تغيير البريد الإلكتروني في منصة بينانس كما وضحته المنصة في مدونتها, وهذا إجراء أمني يجب اتباعه في حال تعرض البريد الإلكتروني الخاص بك للاختراق.

يجدر بالإشارة إلى أن عملية تغيير البريد الإلكتروني المسجل في منصة بينانس ستتطلب منك بعض الوثائق والوقت حتى يتم التحقق منها وهذا ما سنتطرق إليه هنا.

طريقة تغيير البريد الإلكتروني في منصة بينانس

في بداية الأمر يجب عليك تقديم الطلب عبر الرابط هنا.

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وعند تقديم الطلب تأكد من إرفاق الوثائق المطلوبة وهي كالآتي:

الجزء الأمامي والخلفي من الهوية / جواز السفر

إرفاق صورة شخصية بالإضافة إلى ورقة تحتوي على كلمة Binance وتاريخ اليوم

البريد الإلكتروني الجديد

صورة من آخر التداولات التي قمت بها

ملاحظات

إذا كنت تملك خاصية الوصول إلى البريد الإلكتروني الرئيسي, قم بتقديم الطلب من خلاله

إذا تم اختراق البريد الإلكتروني الرئيسي ولا تستطيع الوصول إليه, قم بتقديم الطلب عبر البريد الإلكتروني الجديد

تأكد بأن البريد الإلكتروني الجديد ليس مسجل في منصة بينانس

عند تقديم الطلب, سيتم تجميد عمليات سحب العملات الرقمية لمدة 5 أيام كإجراء أمني من قبل المنصة

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