0
منصة بينانس هي أحد أهم منصات التداول في عالم العملات الرقمية واستطاعت المنصة جذب أكبر عدد من المستخدمين حتى أصبحت المنصة الأولى في عالم الكريبتو.
ولكن كما هو الحال في عالم الكريبتو فإن أموال المستخدمين هي هدف لقراصنة الإنترنت والهاكرز بشكل مستمر.
وفي هذا السياق, سنقدم لكم في الخليج 365 شرح طريقة تغيير البريد الإلكتروني في منصة بينانس كما وضحته المنصة في مدونتها, وهذا إجراء أمني يجب اتباعه في حال تعرض البريد الإلكتروني الخاص بك للاختراق.
يجدر بالإشارة إلى أن عملية تغيير البريد الإلكتروني المسجل في منصة بينانس ستتطلب منك بعض الوثائق والوقت حتى يتم التحقق منها وهذا ما سنتطرق إليه هنا.
طريقة تغيير البريد الإلكتروني في منصة بينانس
في بداية الأمر يجب عليك تقديم الطلب عبر الرابط هنا.
وعند تقديم الطلب تأكد من إرفاق الوثائق المطلوبة وهي كالآتي:
- الجزء الأمامي والخلفي من الهوية / جواز السفر
- إرفاق صورة شخصية بالإضافة إلى ورقة تحتوي على كلمة Binance وتاريخ اليوم
- البريد الإلكتروني الجديد
- صورة من آخر التداولات التي قمت بها
ملاحظات
- إذا كنت تملك خاصية الوصول إلى البريد الإلكتروني الرئيسي, قم بتقديم الطلب من خلاله
- إذا تم اختراق البريد الإلكتروني الرئيسي ولا تستطيع الوصول إليه, قم بتقديم الطلب عبر البريد الإلكتروني الجديد
- تأكد بأن البريد الإلكتروني الجديد ليس مسجل في منصة بينانس
- عند تقديم الطلب, سيتم تجميد عمليات سحب العملات الرقمية لمدة 5 أيام كإجراء أمني من قبل المنصة
اقرأ ايضاً:
شرح طريقة تثبيت تطبيق منصة بينانس على نظام الـ iOS
شرح منصة Binance: لتداول العملات الرقمية والمشفرة بكل سهولة وأمان
متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay
كانت هذه تفاصيل خبر شرح طريقة تغيير البريد الإلكتروني في منصة بينانس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب بيتكوين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.