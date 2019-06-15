مخاوف بشأن استغلال بيانات فيسبوك في مشروع عملتها المشفرة الجديدة

من الصعب بما كان على الشركات استرداد ثقة المستخدمين بعد الكشف عن استغلالها لهم.

وهو ما تعانيه شركة فيسبوك التي كُشف أمرها في أكثر من تقرير حول استغلالها المفرط لبيانات المستخدمين لأغراض تجارية دون اعتبار للمستخدم.

وبظهور عدة تقارير اخبارية جديدة تبين استعداد شركة فيسبوك لإطلاق عملتها المشفرة الجديدة والتي تحمل عدة ألقاب مثل: “العملة العالمية” و “Project Libra”.

إلا أنه ومن المتوقع أن تواجه شركة فيسبوك عقبات في عملية الاعلان عن عملتها الجديدة لرفض أكثر من 3 شركات تعمل في مجال التشفير العمل والتعاون معها ومن بين هاته الشركات Tendermint و Stellar.

وبالرغم من اقتراب موعد الاعلان الرسمي عن عملة فيسبوك يوم 18 يونيو القادم إلا أن بعض المصادر أخبرت بأن الاعلان سيكون حول التطلعات والأهداف المستقبلية التي ستحملها العملة فقط.

وأن تاريخ 2020 سيكون هو التاريخ الأكثر واقعية لاختبار العملة الجديدة.

وبحسب بعض المصادر المطلعة فإن خطة فيسبوك تستند على توصيل المعلومات المالية للمستخدمين بحساباتهم على فيسبوك, وأن هاته البيانات ستكون تحت سيطرة فيسبوك.

مع إعداد معالجة الدفع الخارجي بالتعاون والتكامل مع ماستر كارد هذه الأخيرة كانت قد وقعت اتفاقية لمساعدة فيسبوك في تمويل مشروع العملة الجديدة.

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وهناك بعض التأويلات والتفسيرات حول العملة الجديدة لفيسبوك انها ستكون منافسة لخدمة الدفع Alipay الصينية التي تُستعمل في المنصات الاجتماعية.

واستشهدت هاته التأويلات بما تشهده الساحة السياسية والاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وهناك توقعات أخرى حول عملة فيسبوك الرقمية تطرقنا لها في :

توقعات مستقبلية حول عملة “فيسبوك” الرقمية

ليبقى تاريخ 18 يونيو المقبل هو موعد الحسم حول الاستخدام الحقيقي لعملة فيسبوك الجديدة.

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