منصة Bitfinex تبدأ في عملية شراء وحرق عملتها LEO الجديدة

تعتزم منصة Bitfinex الاقدام على شراء عملة LEO التي قامت بطرحها في وقت سابق والتي سبق وتحدثنا حولها في الموضوع:

تعرف على أداء عملة (LEO) الخاصة بـ منصة Bitfinex لتداول العملات الرقمية

عملية شراء وحرق عملة LEO الجديدة تدخل في إطار مبادرة الشفافية وكسب ثقة المستخدمين التي أعلنت عنها منصة Bitfinex .

إذ جاء في بيان الشركة الرسمي الصادر يوم أمس ببداية عملية استرداد الرموز الخاصة بعملة LEO من خلال تخصيص الايرادات الشهرية لشراء العملة بسعر السوق وتدميرها وحرقها>

ويبدو أن الشركة الأم iFinex التي تدير كل من منصة Bitfinex و عملة Tether قد أطلقت عملية بيع وطرح عملة LEO لتغطية عجز بقيمة 850 مليون دولار سجله المدعي العام في نيويورك في شهر أبريل الماضي والذي تطرقنا إليه في العنوان:

المدعي العام في نيويورك يطالب منصة Bitfinex والتيثر بكشف تفاصيل الصفقة

بالنسبة لعملية الشراء والحرق فقد بدأت يوم أمس على الساعة العاشرة بالتوقيت العالمي ومن المقرر أن يتم حرق الرموز المجمعة كل 3 ساعات.

خصصت Bitfinex موقع لمتابعة عملية جمع وحرق عملة LEO للإطلاع عليه من الرابط.

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ومما جاء في بيان الشركة أيضا أن آلية حرق عملات LEO مستمرة مع ابقاء العملية على مرأى الجميع وستكون عملية الارجاع مستمرة ولنطمئن مستثمرينا حاملي عملة LEO بشكل أكبر.

كما وضحت الشركة أن أي أموال يتم استردادها من Crypto Capital ستستخدم لشراء وحرق الرموز LEO.

وتنتهج العديد من المنصات نهج Bitfinex (مثل: منصة بينانس) آلية الحرق لزيادة قيمة عملتها وجعلها نادرة بشكل أكبر.

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