6 أسباب تجعلك تفكر في قبول عملة البيتكوين والعملات الرقمية كوسيلة للدفع

يتجه العالم نحو الرقمية بشكل أكبر وهو ما تظهره السنوات الأخيرة من تحول العديد من الاستخدامات إلى شكل رقمي بالكامل.

من بين المجالات والقطاعات نجد أنظمة الدفع المالية التي تتحول أيضا نحو الاعتماد على الرقمية بشكل أكبر.

خاصة في ظل الانتشار الواسع للعملات الرقمية المشفرة في السنوات الأخيرة.

وبحسب بعض احصائيات موقع Statista فإن هناك أكثر من 3.4 مليون شخص يستعملون العملات الرقمية المشفرة بشكل نشط.

إلا أن هناك البعض الآخر لا يعرف الكثير عن العملات الرقمية المشفرة وما مدى امكانياتها في التجارة بتوفير حل عملي لعملية الدفع.

في هذا الموضوع سنسلط الضوء على 6 أسباب تدفعك لقبول عملة البيتكوين والعملات الرقمية كوسيلة للدفع لمتجرك أو لأعمالك.

1- انخفاض رسوم المعاملات

من بين أهم مميزات العملات الرقمية المشفرة وعلى رأسها البيتكوين انخفاض رسوم المعاملات وانعدامها في بعض الأحيان.

وبمقارنتها ببطاقة الائتمان فيزا كارد أو ماستر كارد فهناك فروق واضحة.

حيث تم دفع رسوم تصل لـ90 مليار دولار حسب المصدر باستعمال البطاقات الائتمانية منذ سنة 2017 بمعنى مقابل كل 100 دولار تنفقه يخصم منه 4 دولار لشركات بطاقات الائتمان من رسوم البطاقة إلى رسوم أجهزة الصراف الآلي ورسوم التحويل ورسوم الكشف عن الرصيد وغيرها.

بينما باستعمال العملات المشفرة فلا تكاد تظهر هذه الرسوم من قلتها.

2- حماية البيانات الشخصية

من بين الأسباب أيضا التي تجعل الفرد يفكر في استخدام عملة البيتكوين أو العملات الرقمية هو سرية وخصوصية البيانات الشخصية عكس البطاقات الائتمانية والبنوك التي تسجل جميع المعاملات والمعلومات الشخصية من الاسم، العنوان، رقم الهاتف وحتى ما أنفقت مالك فيه.

بينما باستعمال البيتكوين فيكفي عنوان المحفظة وبالتالي حماية البيانات الشخصية.

Advertisements

3- الحماية

عملة البيتكوين مبنية على تقنية البلوكشين والبلوكشين تقنية تسمح بالتعامل السلس دون القدرة على التعديل أو الحذف وبذلك تقليص عمليات الاحتيال إلى حد كبير، بمعنى لن تكون هناك محاولة سرقة الهوية أو انشاء معاملات مزيفة وبذلك حماية أكبر للأموال.

4- المعاملات الدولية في لحظة

من مميزات عملة البيتكوين أيضا القدرة على معالجة الدفوعات المالية الدولية بشكل فوري، إذ لا تحتاج العملية للانتظار طويلا كما لا توجد رسوم دولية على عملية التحويل.

بل يمكن لكل شخص متصل بالانترنت أن يقوم بعملية تحويل مالية لأي شخص وفي أي مكان.

5- التصدي للعمليات الاحتيالية

من بين أهم ما يعانيه التجار والشركات هو الشكوى المودعة من طرف المستخدمين لشركة البطاقات الائتمانية ما يجعل المزيد من الرسوم لمعالجة مثل هاته القضايا.

يوفر البيتكوين في هاته النقطة تسجيل كافة المعاملات التي تحدث على البلوكشين وعدم القابلية على تغييرها وبذلك القضاء على الرسوم الزائدة في معالجة مثل هذه القضايا.

6- لا وجود لطرف ثالث

كافة طرق الدفع المالية التقليدية تفرض وجود طرف ثالث لضمان تبادل المال مقابل السلع والخدمات وبذلك فالبنك له يد على أموالك مع امكانية تجميده للحساب لأي سبب وأحيانا غلق الحساب، ما يؤدي بخسائر فادحة.

بالنسبة للبيتكوين فلا يوجد طرف ثالث وإنما مرسل مستقبل وبذلك لا أحد يتحكم في أموالك وفي كيفية انفاقها.

كانت هذه ستة نقاط تبين مدى قوة وفعالية البيتكوين كوسيلة للدفع.

اقرأ أيضا:

أشهر 8 طرق للنصب والاحتيال في عالم الكريبتو: كيف تتعرف عليها من أجل تجنبها ؟

4 طرق لدخول عالم البلوكشين والاستفادة من إمكانيات التكنولوجيا الجديدة