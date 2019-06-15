جاك دورسي : العملات الرقمية و البلوكتشين سيشكلان اتجاهًا مستداماً في مجال المال

- 1/2
- 2/2
ينصب إهتمام ” جاك دورسي ” Jack Dorsey على البيتكوين ، حيث يدرك رجل الأعمال التكنولوجي – الذي يتولى رئاسة كل من Twitter و Square – أن العملات الرقمية و تقنية البلوكتشين ( blockchain ) سوف يصبحان ” اتجاهًا طويل الأجل ” يمضي قدمًا في مجال الخدمات المالية . و وفقًا لمقابلة أجراها ” دورسي ” مع Quartz في لندن ، فقد أكد على إيمانه الشديد بأنه سيكون هناك ” عملة عالمية للإنترنت ” ، و ستظل عملة البيتكوين هي ” أقوى مرشح ” لشغل هذا المنصب .
يشبّه ” دورسي ” الإنترنت بـ ” ما يعادل الدولة القومية ” ، قائلًا أنه “سوف يتخذ له عملة أساسية خاصة به ” و سوف تكون خارجة عن أي سيطرة من جانب ” أي حزب أو مؤسسة بعينها ” . و بدلاً من خلق عملة رقمية مدعومة من مجلس الإحتياطي الفيدرالي ، يعمل ” دورسي ” على الدفع بعملة رقمية لامركزية دون أي قيود عليها . و يبدو أنه يرى مستقبلاً تُستخدم فيه عملة الإنترنت هذه من قبل شركات مثل Twitter و Square ، قائلاً :
” . . و وجود عملة أصلية و عالمية خاصة بالإنترنت ، سوف يسمح لشركات مثلنا بالتحرك بشكل أسرع و الوصول إلى المزيد من الناس . “
Square Crypto تقوم بأول تعيين وظيفي جديد لها . | المصدر : تويتر
Thank you for this incredible opportunity @jack to have the freedom to improve money without needing to make money.https://t.co/nR9ChEVH3K— Steve Lee (@moneyball) June 14, 2019
Thank you for this incredible opportunity @jack to have the freedom to improve money without needing to make money.https://t.co/nR9ChEVH3K— Steve Lee (@moneyball) June 14, 2019
ليس سراً أن ” جاك دورسي ” هو شخص متفائل و داعم لصعود البيتكوين ، و يقال أنه يخصص مبلغ يصل إلى 10000 دولار أسبوعيًا لشراء حصته من هذه العملة الرقمية الرائدة . و هناك العديد من الأسباب التي تجعله يعتقد بأن البيتكوين هو العملة الرقمية المرشحة بقوة لتكون عملة الإنترنت ، و من ضمن هذه الأسباب أن البيتكوين يعد علامة تجارية ” مذهلة ” ، و مبادئه ” الخالصة و النقية ” بالتأكيد محل إعجاب ، و أيضاً التركيز على ” الصالح العام ” و ليس على أجندة خفية ، كما يتمتع البيتكوين بخصائص ” انكماشية ” و كمية محدودة ، بالإضافة إلى ما يتميز به من ” مرونة ” تجاه ” التهديدات و التحديات ” .
و وفقًا لمقابلة قام بها ” دورسي ” مع TNW ، صرح بأنه لديه خطط كبيرة لـ Square Crypto ، مع التركيز على عنصر ” إمكانية الوصول ” ( access ) الذي لا يمكن أن يتوفر إلا من خلال عملة رقمية مثل البيتكوين . و قال أن العملة الأصلية للإنترنت ” سوف تمكّن [ شركة Square ] من أن تكون أشبه بشركة إنترنت . ” كما أن Square Crypto سوف تمنح الموظفين خياراً بالدفع لهم بعملة الـ BTC أو النقود الورقية .
إن ” دورسي ” يضع نظام البيتكوين بأكمله نصب أعينه ، مع تطلعات فريق مطوري شركة Square Crypto لمعالجة قضايا مثل ” كفاءة العملة ” ( currency efficiency ) و ” الأمن ” ( security ) .
و أوضح ” دورسي ” في حديثه مع TNW ، قائلاً :
” إنه عمل لا يريد المهندسون القيام به عادة . و هذا يبطئ عملية التطوير بالفعل . إذا وضعنا فريقًا مكونًا من خمسة أعضاء لمجرد القيام بمراجعات للكود ، فقط من أجل التحقق من صحة الكود الوارد ، فسوف يكون ذلك بمثابة دفعة كبيرة للمجتمع . و أمراً من شأنه أن يعزز سرعة عملية التطوير . “
في حين أن ” جاك دورسي ” و ” مارك زوكربيرج ” Mark Zuckerberg يقفان خلف منصتين عالميتين و ضخمتين لوسائل التواصل الاجتماعي ، إلا أن كل منهما يأخذ مسيرة مختلفة عندما يتعلق الأمر بالعملات الرقمية . حيث اتخذ ” دورسي ” الطريق السريع في هذا الموضوع ، و لكنه أكد أنه يعتقد بأن هناك حاجة ماسة إلى وجود ” عملة رقمية عديمة الجنسية ” ( stateless cryptocurrency ) و ” غير محكومة أو مقيدة ” من قبل كيان أو شركة واحدة .
حيث قال :
” لكنني سأعود إلى ما قلته سابقاً ، و أؤكد على أننا في حاجة إلى عملة للإنترنت . و شبكة الإنترنت هي كيان لا تسيطر عليه أي شركة أو أي حكومة بعينها ، بل هي شيء خلق لهذا للعالم و لشعوب هذا العالم . “
و يذكر أن موقع CCN الإخباري ، كان قد نشر خبراً مفاده أن Facebook قد استطاع اجتذاب شركات أمثال Visa و Mastercard إلى مشروع التشفير الخاص به و غير المعلن عنه ، لكن أين اللامركزية ؟
و في حين أن شركة Square Crypto قد تم تشغيلها رسمياً من خلال أول تعيين وظيفي قامت به ، إلا أن ” دورسي ” لم يكشف بعد عن الكيفية التي يخطط بها لجعل تويتر أفضل باستخدام البيتكوين . كما أوضح ” دورسي ” لـ TNW شيئًا واحدًا لا يمكن إغفاله ، و هو أن شركة Square Crypto لن تقوم بتعيين ” أغبياء ” .
إخلاء مسؤولية
إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أي نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .
تابعونا على التلجرام
كانت هذه تفاصيل خبر جاك دورسي : العملات الرقمية و البلوكتشين سيشكلان اتجاهًا مستداماً في مجال المال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.