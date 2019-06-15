جاك دورسي : العملات الرقمية و البلوكتشين سيشكلان اتجاهًا مستداماً في مجال المال

ينصب إهتمام ” جاك دورسي ” Jack Dorsey على البيتكوين ، حيث يدرك رجل الأعمال التكنولوجي – الذي يتولى رئاسة كل من Twitter و Square – أن العملات الرقمية و تقنية البلوكتشين ( blockchain ) سوف يصبحان ” اتجاهًا طويل الأجل ” يمضي قدمًا في مجال الخدمات المالية . و وفقًا لمقابلة أجراها ” دورسي ” مع Quartz في لندن ، فقد أكد على إيمانه الشديد بأنه سيكون هناك ” عملة عالمية للإنترنت ” ، و ستظل عملة البيتكوين هي ” أقوى مرشح ” لشغل هذا المنصب .

يشبّه ” دورسي ” الإنترنت بـ ” ما يعادل الدولة القومية ” ، قائلًا أنه “سوف يتخذ له عملة أساسية خاصة به ” و سوف تكون خارجة عن أي سيطرة من جانب ” أي حزب أو مؤسسة بعينها ” . و بدلاً من خلق عملة رقمية مدعومة من مجلس الإحتياطي الفيدرالي ، يعمل ” دورسي ” على الدفع بعملة رقمية لامركزية دون أي قيود عليها . و يبدو أنه يرى مستقبلاً تُستخدم فيه عملة الإنترنت هذه من قبل شركات مثل Twitter و Square ، قائلاً :

” . . و وجود عملة أصلية و عالمية خاصة بالإنترنت ، سوف يسمح لشركات مثلنا بالتحرك بشكل أسرع و الوصول إلى المزيد من الناس . “

Thank you for this incredible opportunity @jack to have the freedom to improve money without needing to make money.https://t.co/nR9ChEVH3K — Steve Lee (@moneyball) June 14, 2019 Square Crypto تقوم بأول تعيين وظيفي جديد لها . | المصدر : تويتر

ليس سراً أن ” جاك دورسي ” هو شخص متفائل و داعم لصعود البيتكوين ، و يقال أنه يخصص مبلغ يصل إلى 10000 دولار أسبوعيًا لشراء حصته من هذه العملة الرقمية الرائدة . و هناك العديد من الأسباب التي تجعله يعتقد بأن البيتكوين هو العملة الرقمية المرشحة بقوة لتكون عملة الإنترنت ، و من ضمن هذه الأسباب أن البيتكوين يعد علامة تجارية ” مذهلة ” ، و مبادئه ” الخالصة و النقية ” بالتأكيد محل إعجاب ، و أيضاً التركيز على ” الصالح العام ” و ليس على أجندة خفية ، كما يتمتع البيتكوين بخصائص ” انكماشية ” و كمية محدودة ، بالإضافة إلى ما يتميز به من ” مرونة ” تجاه ” التهديدات و التحديات ” .

و وفقًا لمقابلة قام بها ” دورسي ” مع TNW ، صرح بأنه لديه خطط كبيرة لـ Square Crypto ، مع التركيز على عنصر ” إمكانية الوصول ” ( access ) الذي لا يمكن أن يتوفر إلا من خلال عملة رقمية مثل البيتكوين . و قال أن العملة الأصلية للإنترنت ” سوف تمكّن [ شركة Square ] من أن تكون أشبه بشركة إنترنت . ” كما أن Square Crypto سوف تمنح الموظفين خياراً بالدفع لهم بعملة الـ BTC أو النقود الورقية .

إن ” دورسي ” يضع نظام البيتكوين بأكمله نصب أعينه ، مع تطلعات فريق مطوري شركة Square Crypto لمعالجة قضايا مثل ” كفاءة العملة ” ( currency efficiency ) و ” الأمن ” ( security ) .

و أوضح ” دورسي ” في حديثه مع TNW ، قائلاً :

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” إنه عمل لا يريد المهندسون القيام به عادة . و هذا يبطئ عملية التطوير بالفعل . إذا وضعنا فريقًا مكونًا من خمسة أعضاء لمجرد القيام بمراجعات للكود ، فقط من أجل التحقق من صحة الكود الوارد ، فسوف يكون ذلك بمثابة دفعة كبيرة للمجتمع . و أمراً من شأنه أن يعزز سرعة عملية التطوير . “

في حين أن ” جاك دورسي ” و ” مارك زوكربيرج ” Mark Zuckerberg يقفان خلف منصتين عالميتين و ضخمتين لوسائل التواصل الاجتماعي ، إلا أن كل منهما يأخذ مسيرة مختلفة عندما يتعلق الأمر بالعملات الرقمية . حيث اتخذ ” دورسي ” الطريق السريع في هذا الموضوع ، و لكنه أكد أنه يعتقد بأن هناك حاجة ماسة إلى وجود ” عملة رقمية عديمة الجنسية ” ( stateless cryptocurrency ) و ” غير محكومة أو مقيدة ” من قبل كيان أو شركة واحدة .

حيث قال :

” لكنني سأعود إلى ما قلته سابقاً ، و أؤكد على أننا في حاجة إلى عملة للإنترنت . و شبكة الإنترنت هي كيان لا تسيطر عليه أي شركة أو أي حكومة بعينها ، بل هي شيء خلق لهذا للعالم و لشعوب هذا العالم . “

و يذكر أن موقع CCN الإخباري ، كان قد نشر خبراً مفاده أن Facebook قد استطاع اجتذاب شركات أمثال Visa و Mastercard إلى مشروع التشفير الخاص به و غير المعلن عنه ، لكن أين اللامركزية ؟

و في حين أن شركة Square Crypto قد تم تشغيلها رسمياً من خلال أول تعيين وظيفي قامت به ، إلا أن ” دورسي ” لم يكشف بعد عن الكيفية التي يخطط بها لجعل تويتر أفضل باستخدام البيتكوين . كما أوضح ” دورسي ” لـ TNW شيئًا واحدًا لا يمكن إغفاله ، و هو أن شركة Square Crypto لن تقوم بتعيين ” أغبياء ” .

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المصدر : CCN

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