شركة تطوير بلوكتشين "ديسباتش لابز" تعاني من الخسائر على الرغم من انتعاش السوق

تام شمس - السبت 15 يونيو 2019 03:54 مساءً -

تكبدت شركة بلوكتشين "ديسباتش لابز" خسائر كبيرة على الرغم من الاستثمار المكثف وانتعاش سوق العملات المشفرة، وذلك حسبما أفاد موقع كريبتوبريفينغ الذي يركز على التكنولوجيا يوم ١٤ يونيو.

ففي البداية، تلقت "ديسباتش لابز" تمويلًا من فريقها التنفيذي، وجمعت فيما بعد أكثر من ١٣ مليون دولار في سلسلة من الجولات الخاصة من مستثمرين آخرين مثل شركة Fenbushi Capital التي تتخذ من الصين مقرًا لها خلال النصف الأول من عام ٢٠١٨. ومع ذلك، انخفضت قيمة رأس المال المُجمع إلى حد كبير بعد انخفاض السوق في الربع الأول من العام.

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وبحسب ما ورد قال المدير التنفيذي للشركة مات ماكغرو إن الفريق أشار إلى التهديد الناجم عن تباطؤ السوق، ومع ذلك لم يكن لدى الشركة ما يكفي المعاملات المباشرة (OTC) في الوقت الحالي لتصفية ملايين الدولارات من العملات الرقمية.

وقد انخفض إجمالي الاستثمارات المتبقية لديسباتش لابز بأكثر من النصف - من ١٣ مليون دولار إلى حوالي ٦,٥ ملايين دولار. ومع ذلك، ذكر ماكغرو أن الشركة كان لديها ما يكفي من رأس المال العامل للعمل خلال العام الماضي، وخاصة مع الأخذ في الاعتبار أن السوق قد بدأ في الانتعاش.

ولا تعتبر شركة "ديسباتش لابز" هي الشركة الأولى التي تعاني في أعقاب شتاء العملات المشفرة. حيث أغلق مطور إيثريوم كلاسيك ETCDEV أبوابه في ديسمبر من عام ٢٠١٨ بعد هبوط واسع النطاق في سعر العملة.