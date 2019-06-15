القائمون بالولايات المتحدة سيفقدون الوصول إلى العديد من العملات البديلة ابتداءً من سبتمبر

تام شمس - السبت 15 يونيو 2019 02:56 مساءً -

لن يكون لدى عشاق العملات المشفرة في الولايات المتحدة خيارات تداول للعديد من العملات المشفرة عندما تصبح بورصة العملات المشفرة الرائدة "باينانس" غير متاحة لهم في سبتمبر، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن كريبتوبوتيتو يوم ١٤ يونيو.

ويستخلص التقرير هذا الاستنتاج استنادًا إلى الجدول التالي، والذي يوضح العملات المشفرة التي ستظل متاحة للمتداولين المقيمين في الولايات المتحدة بعد أن توقف باينانس خدمتها في الولايات المتحدة:

خيارات باينانس السابقة في الولايات المتحدة على بورصات العملات المشفرة الأخرى. المصدر: Goomba’s Twitter

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البورصات المذكورة أعلاه هي كوين بيز وبيتريكس وبولونيكس وكراكن وهوبي يو إس وإي تورو.

ويبرز التقرير أيضًا أنه بالإضافة إلى العملات المشفرة التي لا يوجد لها منفذ للتداول في الولايات المتحدة - الصفوف البيضاء - فهناك أيضًا عدد من التوكنات المدرجة في بورصة واحدة فقط بعد انسحاب باينانس، بما في ذلك ARK وBTT وIOTA وPIVX وZIL.

ومن المحتمل أن تشهد توكنات البورصة "المهددة بالانقراض"، وكذلك التوكنات المنقرضة (مؤقتًا) انخفاضًا كبيرًا في الحجم، وفقًا للتقرير.

ومع ذلك، من المفترض أن تكون العملات المشفرة مثل XRP وDASH وXLM وETC وZRX وZEN أن تنجو من انسحاب باينانس مع وجود مشكلة صغيرة، لأنها مدرجة في أربعة أو أكثر من البورصات المذكورة أعلاه.