تقرير: فيسبوك يؤمن الدعم من العشرات من الشركات الجديدة لمشروع عملته المشفرة

تام شمس - السبت 15 يونيو 2019 02:56 مساءً - أفادت تقارير أن منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك قد حصلت على دعم من عشرات اللاعبين في قطاع العملات المشفرة وبلوكتشين لعملتها الرقمية القادمة. وقد تم الإعلان عن القائمة الشاملة من قبل موقع الأخبار الذي يركز على التكنولوجيا "ذا بلوك" يوم ١٤ يونيو.

في وقت سابق من اليوم، اندلعت الأخبار بأن فيسبوك قد حصل على الدعم من أكثر من عشر شركات من بينها فيزا وماستركارد وباي بال وأوبر لمشروع العملة المشفرة الذي سيتم الكشف عنه قريبًا والذي يطلق عليه "ليبر". ويشكل هؤلاء المستثمرون معًا رابطة ليبرا.

وتشير المصادر التي ذكرها "ذا بلوك" إلى أن الاتحاد الذي تم تشكيله لإدارة المشروع سيشمل أيضًا مستثمرين مثل شركات رأس المال الاستثماري أنديسن هورويتز ويونيون سكوير فنتشرز وبورصة كوين بيز للعملات المشفرة، والمنظمات غير الربحية بما في ذلك ميرسي كوربس. ومن بين الأعضاء الآخرين، قام الموقع الإخباري بتسمية أصحاب المصالح من مختلف الصناعات، بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية، والتجارة الإلكترونية، ووسائل الإعلام.

القائمة الكاملة للأعضاء المؤسسين لجمعية ليبرا، والتي يقال إن فيسبوك يعتزم الإعلان عنها الأسبوع القادم:

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المصدر: ذا بلوك

وقد أخبر مصدر مطلع على الأمر بلوك أن الشركة تهدف إلى جذب ١٠٠ عضو في تحالف الإدارة. وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة الموضوعة، فسوف يقوم فيسبوك بتأمين مليار دولار من بين ١٠٠ مشارك لأنه يقال إنه يفرض على كل عضو ١٠ ملايين دولار لإدارة العقدة الخاصة به.