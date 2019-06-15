انتحار متداول بيتكوين بعد خسارته 2000 BTC في التداول برافعة مالية قدرها 100x

تناقلت وسائل الإعلام إقدام متداول بيتكوين صيني على الانتحار بعد أن خسر الأموال التي يعمل على استثمارها في صفقة تداول ذي رافعة مالية عالية ( highly leveraged ) . و وفقا لموقع 8btc الإخباري ، فقد خسر ” هوي يي ” Hui Yi ما يعادل 2000 بيتكوين بعد أن دخل في صفقة short position ، و التي تم تصفيتها ( liquidated ) بعد أن ذهبت في الإتجاه المعاكس . و قد لقي هذا المتداول – و هو المؤسس و الرئيس التنفيذي لمنصة تحليل سوق العملات الرقمية BTE.TOP – حتفه في 5 يونيو الجاري .
وفقاً للأسعار الحالية ، فقد خسر ” يي ” ما يعادل 16 مليون دولار أمريكي في صفقة واحدة ، حيث استخدم ” يي ” الرافعة المالية لمركزه بمعدل 100 ضعف ، و بالتالي ضاعف من خسائره .
و قد تم الكشف عن وفاة ” يي ” من قبل شريك سابق له ، مع تزايد التكهنات بأن الـ 2000 بيتكوين قد تم اختلاسها من العملاء . كما أن هناك تكهنات أيضًا بأن ” يي ” من الممكن أن يكون قد زيف موته بغرض تجنب رد الأموال لزبائنه .
من السهل السقوط في فخ التداول بالرافعة المالية . و هذا بسبب زيادة حجم مركز التداول إلى حد كبير باستخدام “أموال شخص آخر” . بعبارة أخرى ، يقوم الوسيط المالي أو منصة التداول بإقراضك أموالاً للتداول . و لكن على الرغم من أن هذا الأسلوب قد يكون مربحًا للغاية إذا ذهبت الصفقة في الطريق الذي تشتهيه ، إلا أن الخسائر تتضخم بشكل كبير و تكون كاسرة للعنق إذا حدث العكس .
و في تغريدة لـ Cred – أحد المحللين في مجال العملات الرقمية – على صفحته الخاصة في موقع تويتر ، قال :
” إن التداول برافعة مالية دون فهم كيفية عملها ، تعد طريقة سهلة لفقدان ما لديك من البيتكوين . ”
” قم بالإطلاع على مقالي لفهم ما هي الرافعة المالية ، و كيفية استخدامها بشكل صحيح . ”
” قم بذلك قبل أن يبدأ التداول بالهامش ( margin ) على منصة Binance في الاستيلاء على أموالك . “
في حالة ” يي ” ، كان يتوقع أن ينخفض سعر البيتكوين و بالتالي دخل صفقة short بقيمة 2,000 BTC . من خلال إستخدام رافعة ماليةقدرها 100x ، كان ” يي ” يتداول بفعالية 200000 عملة بيتكوين ! ( أي مائة ضعف مبلغ دخوله الصفقة ) . و نتيجة لذلك ، لم يحتاج البيتكوين إلا إلى أن يرتفع بنسبة واحد في المائة فقط من سعر الدخول كي يخسر ” يي ” جميع الأموال .
تشير رسائل وسائل التواصل الإجتماعي إلى أنه في 31 مايو الماضي ، كان ” يي ” يتوقع انخفاض سعر عملة البيتكوين إلى 7000 دولار أمريكي . قد يكون هذا التوقع نابع من حقيقة أن ” يي ” كان يتوقع تصحيحاً للبيتكوين . فقبل ساعات من ذلك ، كانت عملة البيتكوين قد وصلت إلى أعلى مستوى سنوي لها أعلى بقليل من 8900 دولار حيث واجهت مقاومة قوية .
من خلال المخططات البيانية ، كان من المحتمل أن ” يي ” قد توقع دعمًا عند مستوى 7000 دولار . و بدلاً من ذلك ، لمس البيتكوين سعر الـ 8300 دولار ثم ارتد مرة أخرى إلى 8700 دولار في الأيام التي تلت ذلك ، بدلاً من مواصلة الاتجاه الهبوطي كما توقع ” يي ” .
صورة تبين حركة سعر البيتكوين في أثناء الفترة التي دخل فيها ” يي ” صفقة الـ short القاتلة | المصدر : TradingView
ثم انخفضت عملة البيتكوين إلى ما دون الـ 8000 دولار أمريكي .
تعد المراكز عالية الاستدانة أو التداول بالرافعة المالية أمراً شائعاً في أسواق الفوركس ، حيث نادراً ما تتحرك العملات الورقية بنقطة مئوية كاملة في يوم واحد . و لكن في أسواق العملات الرقمية – حيث تكون العملات القابلة للتداول شديدة التقلب – بدأ التداول بالرافعة المالية في شق طريقه للتو .
في السابق ، كان التداول بالهامش ( margin trading ) في مجال العملات الرقمية قد ارتبط في المقام الأول بمنصة BitMex العملاقة في سوق مشتقات البيتكوين . و لكن مؤخرًا بدأت بعض منصات تداول العملات الرقمية في تقديم التداول بالهامش و البعض الآخر على وشك القيام بذلك . و مع نهاية الشهر الماضي ، أعلنت منصة Binance أنها كانت تختبر التداول بالهامش ، و المرحلة التجريبية لا تزال قيد التشغيل .
و قد جاء في تغريدة لمنصة ” بينانس ” على صفحتها الرسمية في موقع تويتر ، ما يلي :
” هل أنت من حائزي عملة BNB ؟ هل ترغب في الحصول على إمكانية التداول بالهامش في منصة Binance أولاً ؟
املأ النموذج أدناه ، و سوف نختار ألفاً منكم للجولة الأخيرة من اختبار التداول بالهامش ! ، و سوف يتم منح الأولوية بناءً على مقتنياتكم من عملة BNB و استعدادكم لتقديم الملاحظات . “
و في أواخر الشهر الماضي ، كانت منصة Coinbase لتداول العملات الرقمية – و مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية – قد أعلنت عن نيتها في تقديم التداول بالهامش .
و هذا ما كشف عنه “براين أرمسترونج” Brian Armstrong – الرئيس التنفيذي لمنصة Coinbase – خلال البث المباشر الخاص بمنصة ” كوين بيز ” ، تحت عنوان “أسألني أي شيء” ، على موقع YouTube .
إخلاء مسؤولية
إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أي نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .
تابعونا على التلجرام
كانت هذه تفاصيل خبر انتحار متداول بيتكوين بعد خسارته 2000 BTC في التداول برافعة مالية قدرها 100x لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.