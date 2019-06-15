بحثٌ جديد من "كريبتوكومبير" يقيّم الأداء الأفضل بين بورصات العملات المشفرة

تام شمس - السبت 15 يونيو 2019 12:54 مساءً -

قامت شركة كريبتوكومبير، التي أجرت بحثًا جديدًا حول بيانات ومؤشرات العملات المشفرة، بتقييم وترتيب الأداء بين بورصات العملات المشفرة اعتبارًا من يونيو ٢٠١٩.

ولإعداد تصنيف بورصات العملات المشفرة، قامت كريبتوكومبير بتحليل البيانات التي تم جمعها بين ١ مايو و٣٠ مايو من العام الحالي، مع الأخذ في الاعتبار سلسلة من المكونات الرئيسية مثل الجغرافيا والتقييم القانوني والتنظيمي والاستثمار وجودة الشركة وتوفير البيانات وجودة السوق ومراقبة التجارة.

وتوجد أفضل الشركات أداءً في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، في حين أن أداء البورصات في مالطا كان ضعيفًا. وتشير كريبتوكومبير في التقرير إلى أن منصات التداول الموجودة في الولايات القضائية ذات الأنظمة الأكثر صرامة تميل إلى الأداء بشكل أفضل.

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ومن بين العشرة البورصات الرائدة في مجال العملات المشفرة من حيث المقاييس المذكورة أعلاه، تتصدر كوين بيز القائمة وتليها بولونيكس وبيتستامب. بينما احتلت باينانس، وهي البورصة الرائدة عالميًا من حيث حجم التداول المعدل، المرتبة الثامنة. وتخطط باينانس لوقف العمليات الأمريكية في سبتمبر، حسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا.

ويشير التقرير كذلك إلى أن أسواق المستثمرين منخفضة المخاطر - مع التصنيف المسمى "AA" - لا تشمل سوى ٣٪ من جميع الأحجام المبلغ عنها. يتم تسجيل جميع البورصات الحاصلة على تصنيف AA كشركة خدمات مالية (MSB) ومرخصة كشركة خدمات مالية أو مشغل صرافة أو ما شابه. ووفقًا للبحث، حصلت ستة بورصات عملات مشفرة فقط على درجة "AA"، وهي كوين بيز وبولونيكس وبيتستامب وبيتفلاير وليكويد وإيت بيت.