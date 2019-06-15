تقوم شركة Alukönigstahl النمساوية للصلب بتطوير قاعدة بيانات لتجارة الصلب على أساس بلوكتشين

تام شمس - السبت 15 يونيو 2019 11:58 صباحاً -

تعمل شركة تجارة الصلب النمساوية Alukönigstahl على نظام بيانات لتجارة الصلب قائم على بلوكتشين، وذلك وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية industriemagazin.at يوم ١٣ يونيو.

ويعمل الرئيس التنفيذي للشركة، ستيفان غرول، على نموذج الأعمال لقاعدة بيانات تجارة الصلب المستندة إلى بلوكتشين والتي يطلق عليها "صلب لكن ذكي"، والتي تستهدف حالات الاستخدام التقليدية. وفي إطار المشروع، يقال إن غرول قد أسس شركة منفصلة تدعى "إس ون سفن" تتولى جميع الأنشطة المتعلقة ببلوكتشين.

Advertisements

وعلى وجه التحديد، تم إعداد النظام لتزويد أصحاب المصلحة ببيانات واضحة عن معايير منتجات الصلب والحساب والصناعة، وكذلك معلومات حول خصائص المنتج ومعالجته ونشره. نتيجة لذلك، تعتزم الشركة إنشاء مصدر واحد للتوثيق الكامل لتاريخ الإنتاج. حيث قال غرول:

"الشهادات الفردية التي تخضع لمتطلبات الاحتفاظ القانونية والتي تحتوي على معلومات حول الاختبارات ونتائج الاختبار القابلة للربط."

ومع ذلك، أشار غرول إلى أنه قبل إطلاق المنتج، من المهم أن يتم تشكيل اتحاد من أصحاب المصالح ومصنعي الصلب وبناة المصانع ومصانع الصلب ومصنعي معدات اختبار الصلب من أجل استخدام "بنية بيانات واحدة تستند إلى معايير معينة". ومن المتوقع أن يتم طرح المنصة التي تدعم نظام بلوكتشين في نهاية العام الحالي، مع مشاركين مختارين في هذا المجال.