إيردروب Atlas Protocol على منصة Huobi Global

تأسست شركة Atlas Protocol في عام 2018 ، وحصلت على الاستثمارات كبيرة من قبل الشركات الإستثمارية الضخمة مثل Baidu Ventures و Fenbushi و DHVC .

يتضمن الفريق المؤسس للمشروع العديد من الموظفين الأوائل وكبار المهندسين في شركة جوجل ولديه الكثير من الخبرات في كل من البلوكتشين و انظمة الأعلانات عبر الإنترنت ، استناداً إلى تراكم التكنولوجيا وتجربة صناعة الإعلانات .

نجحت Atlas Protocol في تطوير منتجات إعلانات جديدة على الإنترنت بما في ذلك انظمة Atlas SmartVoting و Atlas Smartdrop .

يتعاون Atlas Protocol مع العديد من الشركاء لدمج برتوكول SDK للإعلان التفاعلي والترويج لـ Blockchain Interactive Advertising Traffic Alliance.

تسعى Atlas في المستقبل ، الى ضم مشاريع بيئية أكثر تنوعاً إلى انظمتها لتوفير المزيد من سيناريوهات الدعاية التفاعلية على سلسلة .

فاز مشروع Atlas Protocol بجائزة التميز التي كانت ضمن مهرجان وادي السيليكون في طبعته الثالثة والذي تم انعقاده في بسانتا كلارا في مايو 2018 ، حيث حضره العديد من أصحاب المشاريع و رواد الأعمال و كذالك المستثمرين و الممولين.

ماذا عن النموذج الإقتصادي لعملتها ATP ؟

العملة مدرجة في منصات كبيرة مثل Gate.io ، LBank ، BitMart ، اقصى سعر وصلت له هو 0.045 $ وذلك بتاريخ 5 ابريل 2019 ، التوتال سبلاي للعملة هو 10 مليار توكن بقيمة سوقية تتجاوز 5 مليون دولار .

العملة هي الشريك الرسمي لعملة Nebulas رمزها (NAS) ، الغنية عن التعريف ، فهي من العملات القديمة ويتم تداولها بمنصة باينانس العملاقة .

بمناسبة حصولها على المركز الأول في تصويت الإدراج في منصة Huobi Global ، انشأت Atlas حملة إيردروب خاصة بمستخدمي منصة Huobi سيتم شرح تفاصيلها كالتالي :

رقم الإيردروب : 78

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إسم العملة : Atlas Protocol

رمز العملة : ATP

كمية قطع التوزيع : 60

القيمة : 5$

التقييم : 5/5

المصداقية : 100 %

موعد نهاية الايردروب : 18- 06 – 2019

التسجيل بمنصة Huobi Global عبر الرابط التالي : https://www.huobi.co الدخول الى البوت : https://t.me/HuobiGlobalBountyBot سيقوم البوت بطرح المهام بالتسلسل ، قم بأداء المهام والتي هي عبارة عن متابعتهم على صفحاتهم على تويتر و الإشتراك في مجموعتهم على تلغرام و وضع الإيميل الخاص بك .

ملاحظات :

يمكنك الإستفادة من نظام الإحالة فلكل شخص تدعوه ستحصل على 6 توكن .

التوزيع سيكون بتاريخ 23 يونيو 2019 .

إخلاء مسؤولية :

الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع

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