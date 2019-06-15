تقرير: ارتفاع عدد محافظ البيتكوين مرتبط بارتفاع سعر البيتكوين (BTC)

ذكر موقع Blockchain الشهير في تقريره الشهري, إن ارتفاع سعر البيتكوين (BTC) ساعد على إضافة المزيد من الأفراد إلى المجال وانعكس على ارتفاع عدد محافظ البيتكوين.

وشمل التقرير الشهري الجديد على مواضيع متفرقة مثل إطلاق منتجات جديدة في عالم الكريبتو تحليل إلى الصناعة, بالإضافة إلى أن منصة Blockchain نجحت في إضافة 4 ملايين حساب لـ محافظ البيتكوين خلال شهرين.

وأشارت الشركة إلى أن الفضل يعود إلى دعمها لـ أحد أشهر العملات الرقمية المستقرة, عملة PAX الرقمية, والتي تم دعمها في محفظة Blockchain في وقت سابق من هذا السابق.

قما قامت الشركة ايضاً بإضافة خاصية تحويل أحد عملة رقمية إلى عملة رقمية أخرى داخل المحفظة دون الحاجة إلى إيداع أموال جديدة.

وأفاد التقرير إلى أن ارتفاع سعر البيتكوين (BTC) و عملة الايثيريوم (ETH) في شهر مايو يتزامن مع ارتفاع عدد المستخدمين, حيث أن عدد المحافظ التي تم إنشاؤها في الشهرين الماضيين تجاوزت شهري أبريل و مايو من العام الماضي بأكثر من الضعف.

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وتتطلع شركة Blockchain إلى إضافة المزيد من الخصائص الجديدة إلى محفظتها الرقمية, والتي تهدف من خلالها إلى جذب المزيد من المستخدمين, وألمحت إلى إمكانية إطلاق خاصية المدفوعات بين الأفراد على مبدأ الند للند (P2P).

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