رود آيلاند تطلب مقترحات لحلول بلوكتشين في الحكومة

تام شمس - السبت 15 يونيو 2019 08:15 صباحاً - أصدرت إدارة شؤون الإدارة في ولاية رود آيلاند / قسم المشتريات في الولايات المتحدة طلبًا عامًا لحلول بلوكتشين عبر اقتراحات إثبات المفهوم، وفقًا للوثائق الرسمية المنشورة يوم ٣١ مايو.

وتسعى الإدارة بشكل خاص للحصول على مقترحات من "الشركات المؤهلة" التي تهدف إلى "تعزيز هدف الدولة المتمثل في أن تصبح أكثر كفاءة وشفافية ودقيقة وآمنة وصديقة للأعمال". والموعد النهائي لتقديم الطلبات هو ٢١ يونيو.

ويشتمل إشعار الالتماس على عدد كبير من المجالات التي يمكن أن تهدف حلول بلوكتشين هذه إلى تغطيتها، بما في ذلك الترخيص، ومكافحة الغش، والعقود، والماريجوانا الطبية، والاستعانة بمصادر خارجية - لكنها تؤكد عدة مرات على أن طبيعة مقترحات المشاريع تركت مفتوحة عن عمد لتشجيع الابتكار.

كما يقال إن المقترحات ستتم مراجعتها وتصنيفها وفقًا لنظام النقاط وفقًا للمعايير التالية، والتي يتم شرحها بشكل أكبر في الوثيقة:

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جدول الدرجات. المصدر: ri.gov

ويجب تخصيص ما لا يقل عن ٥٠ نقطة من الاقتراح الفني من قبل طلاب الصف من لجنة التقييم الفني من أجل الانتقال إلى العرض التوضيحي / إثبات لمقابلة الفكرة واقتراح التكلفة المطلوبة بعد ذلك.

وفي نهاية فبراير، قدم ممثلو رود آيلاند مشروع قانون يسعى إلى استبعاد توكنات بلوكتشين من قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الدولة من خلال تعديلات قانون رود آيلاند للأوراق المالية. وينص مشروع القانون على أن هذا لن ينطبق إلا على التوكنات بخلاف توكنات الخدمة، أي التوكنات المستخدمة في "الأغراض الاستهلاكية".