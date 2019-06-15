مؤسس تويتر: العالم بحاجة إلى عملة عالمية مخصصة للإنترنت

ذكر اليوم جاك دورسي, أحد مؤسسي منصة تويتر و Square, عن اعتقاده بأن العالم بحاجة إلى عملة عالمية قائمة على الويب ومخصصة لعالم الإنترنت وذلك في لقاء صحفي عبر موقع Quartz.

واقترح أنه على شبكة الإنترنت محاكاة الدول من خلال امتلاك عملة خاصة بها, وأضاف أن العملة العالمية يمكن أن تساعد شركات التكنولوجيا المتطورة على التطور بشكل أسرع وأن تصبح في متناول الأفراد.

وأضاف مؤسس تويتر: “لن يكون هناك أي حزب أو مؤسسة واحدة تسيطر على هذه العملة العالمية, ولن يكون هناك أي حزب أو مؤسسة واحدة قادرة على منعها.”

ويعتقد جاك دورسي بأن عملة البيتكوين هو أفضل مرشح لمثل هذه العملة كونه يراها “عملة نقية” وتركز على المصلحة العامة ولا تمتلك أي أجندة معينة, كما قال إنه بعد 10 سنوات من انطلاقها, أثبتت عملة البيتكوين مرونتها.

وعندما تم سؤاله حول عملة “فيسبوك” الرقمية, أشار إلى أن أي عملة لا تتبع إلى دولة معينة ستقدم قيمة مضافة إلى الشركة.

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وختم حديثه قائلاً: “هذه هي فرصتنا الوحيدة لجمع كل مجتمع وكل دولة من مختلف أنحاء العالم, وهذا سيوفر قدراً كبيراً من فرص الابتكار بالإضافة إلى الوصول لعدد أكبر من الأفراد حول العالم.”

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