منصة تداول مكافي تعاني من هجوم حجب الخدمة عند الإطلاق

تام شمس - السبت 15 يونيو 2019 12:55 صباحاً -

تم استهداف منصة التداول المشفرة لمناصر العملات المشفرة "جون مكافي" فور إطلاقها على يد متسللين مع هجوم حجب الخدمة (DOS) بعد إطلاقها، وفقا لمنشور رسمي على موقع تويتر من مكافي يوم ١٢ يونيو.

ووفقًا لهذا المنشور، فإن خوادم الويب الخاصة بمنصة التداول "مكافي ماجيك"، قد تعرضت لهجوم حجب الخدمة من طراز (HOIC). ويصف موقع الأمن السيبراني "إمبيرفا" هجوم حجب الخدمة HOIC بأنه يشدد على شبكة من خلال "إغراق الأنظمة المستهدفة مع طلبات HTTP GET وطلبات POST غير المرغوب فيها."

ومع ذلك، قام مكافي بالتغريد في نفس اليوم الذي تم فيه تشغيل موقع الويب مرة أخرى. ووفقًا للمنشور نفسه، فإن منصة التداول مكافي ماجيك تسمح للمستخدمين بالتداول في ٨ بورصات عملات مشفرة، ومتابعة متداولين محترفين وإجراء تحويلات من عملات ورقية إلى عملات مشفرة مع مكتب خارج البورصة (OTC).

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ويعتزم جون مكافي أيضًا طرح توكن "مكافي فريدوم كوين" الخاص به هذا الخريف. ويصف مكافي تصميمه للعملات كمخطط لجعلها ذات قيمة جوهرية فقط، دون قيمة مستمدة من أي أصل آخر:

"... إنه لا يستند إلى أي سلعة ولا يرتبط بقيمة أو سلوك أي عنصر أو كيان خارجي. ستكون قيمة العملة دائمًا صفرًا بالنسبة لأي عملة أخرى، ومع ذلك، فإن قيمة السوق الطبيعية مجانية تمامًا وتنمو ".

وحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، واجهت شبكة إيثريوم مشكلات خطيرة بسبب هجمات حجب الخدمة في عام ٢٠١٦. حيث حمّل المستخدمون الضارون الشبكة بالمعاملات، مما تسبب في قيام شبكة إيثريوم بتقديم انقسام كلي في بلوكتشين الخاصة بها لمواصلة العمل.