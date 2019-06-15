سيركل تغلق تطبيق الدفع وتركّز على المنتجات المالية الجديدة

تام شمس - السبت 15 يونيو 2019 12:55 صباحاً - تغلق شركة سيركل لتكنولوجيا الدفع من ند إلى ند تطبيق الدفع الخاص بها "سيركل باي" من أجل تطوير خدمات مالية جديدة للعملات المشفرة، وذلك وفقًا لإعلان نُشر يوم ١٣ يونيو.

وحسب منشور المدونة، ستبدأ سيركل في إنهاء تشغيل خدمة سيركل باي، وهي خدمة إرسال أموال مميّزة تحتوي على مكون مراسلة اجتماعية، اعتبارًا من ٨ يوليو ٢٠١٩، وستغلق الدعم بالكامل للتطبيق في ٣٠ سبتمبر. وعلى وجه التحديد، في ٨ يوليو لن يتمكن مستخدمو التطبيق من إضافة أو إرسال أموال إلى أي شخص من خلال حساب سيركل باي الخاص بهم.

وألمحت سيركل أيضًا إلى أنها تتحول إلى منتجات مالية جديدة قائمة على أساس بلوكتشين، مثل إطلاق خدمات محفظة جديدة وتسهيل اعتماد العملة الرقمية من خلال بوصة العملات المشفرة "بولونيكس".

في أواخر شهر مايو، سرحت سيركل ٣٠٪ من موظفيها بسبب "المناخ التنظيمي متزايد التقييد في الولايات المتحدة". وأعلن جيريمي ألير، الرئيس التنفيذي لشركة سيركل، عند الإعلان عن تسريح الموظفين، أن "سيركل لا تزال قوية، وسوف نستمر في قيادة مبادرات ابتكار المنتجات ونموها على الصعيد العالمي، من خلال العمل مع السلطات القضائية التي تقدم سياسات تطلعية تنظم أعمال الأصول الرقمية، بينما نضغط من أجل سياسة عملات مشفرة أكثر توازنًا في الولايات المتحدة "

وأفيد أيضًا أن سيركل قد خفضت هدفها لجمع التبرعات في مارس وهو ٢٥٠ مليون دولار بنسبة ٤٠٪، وسعت بالتالي إلى جمع ١٥٠ مليون دولار فقط.