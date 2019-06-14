عملة لايت كوين إرتفعت بنسبة 357 % منذ بداية 2019 ولا يزال الزخم لم يمت

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية حول تضاعف سعر عملة لايت كوين بالرمز LTC بنسبة 357 في المائة منذ بداية العام وحتى الآن – وحدث إنتصاف قيمة مكافأة تعدين البلوك في شبكة بلوكتشين العملة block reward halving الذي ينتظر حدوثه بعد شهرين تقريبا.

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري.

“تفاصيل التقرير”

منذ بداية العام وحتى تاريخ كتابة المقال الأصلي ارتفع سعر LiteCoin بنسبة 357 في المائة مقابل الدولار الأمريكي ، متفوقًا بذلك على الأداء السعري لكل العملات الرقمية الأوائل – ضمن المراكز العشرة الأولى في تصنيف العملات الرقمية الأكثر من ناحية حجم القيمة السوقية الكلية التقديرية Market Cap – في السوق العالمية بما في ذلك بما في ذلك عملات البيتكوين ، و الإيثيريوم ، و عملة EOS.

نستعرض معكم المخطط البياني التالي:

مخطط بياني لحركة سعر عملة اللايت كوين أمام الدولار الأمريكي يوضح ارتفاع سعر اللايت كوين بنسبة 8 في المائة أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية -من تاريخ كتابة المقال الأصلي- المصدر (coinmarketcap.com)

هذا ويقال إن الزيادة المستمرة في قيمة العملة الرقمية LTC نتجت عن توقع حدوث خفض لمكافأة تعدين و إنتاج البلوك إلى النصف وذلك في حدث block reward halving الذي يتوقع حدوثه في غضون شهرين تقريبًا.

من المعروف أن الأصول الرقمية القائمة على شبكات الـ blockchain بنظام خواريزيمية تعدين إثبات العمل (PoW -proof-of-work ) التي تنطوي على التعدين من أمثال عملات الـ bitcoin و litecoin تمر شبكة البلوكتشين للعملة عبر آلية تسمى حدث الإنتصاف halving وذلك كل أربع سنوات ، وهو حدث يقلل من معدل إنتاج عملات الشبكة التي يتم تعدينها بواسطة المعدنين في البلوكتشين.

كنا قد نشرنا في الخليج 365 الإخباري موضوعا في قسم المعرفة عن حدث الإنتصاف الـ Halving يمكن الإطلاع عليه عبر الرابط التالي:

ما هو الـ Bitcoin Halving ، و ما تأثيره على العملة؟

والسؤال هنا

هل يمكن أن يستمر حدث الإنتصاف Halving في الحفاظ على زخم عملة اللايت كوين؟

حسنا ..عملة لايت كوين هي العملة الرقمية الوحيدة في السوق التي يتوافق أداءها السعري مع أداء عملة البيتكوين منذ حركة السوق الصعود bull market في عام 2017.

بعد تحقيق أعلى مستوى لسعر عملة البيتكوين على الإطلاق عند 20،000 دولار ، انخفض سعر البيتكوين إلى 8000 دولار ، مسجلاً بذلك انخفاضًا بنحو 60 بالمائة من قيمته ، وبالنسبة لعملة لايت كوين LTC ، فمع انتعاشها الأخير قلصت العملة خسائرها من أعلى سعر وصلته العملة ATH إلى نسبة 61 في المائة ، مما يعني تتبعها لأداء سعر عملة البيتكوين عن كثب.

هذا وقد انخفض سعر الأصول الرقمية الرئيسية الأخرى مثل عملات الـ Ethereum و XRP و Bitcoin Cash و EOS بنسبة 72 إلى 88 في المائة مقابل الدولار الأمريكي من أعلى مستوياتها السعرية القياسية ، متخلفة بذلك عن عملات البيتكوين واللايت كوين من حيث الأداء السعري منذ أعلى مستوياتها السعرية على الإطلاق.

وعلى الرغم من أن المخاوف من حركة التصحيح قد تكثفت في الأسابيع الأخيرة بعد إظهار فترة طويلة من الاستقرار في سعر عملة البيتكوين ، بجانب الارتفاع الكبير الذي سجلته عملة لايت كوين في الأشهر القليلة الماضية ، إلا أن المتداولين في السوق لا يزالون متفائلين بشأن حدث خفض المكافأة بمقدار النصف block reward halving .

في هذا الخصوص نشر حساب Josh Rager على موقع تويتر تغريدة ننقلها إليكم جاء فيها :

كل معجبي عملة Litecoin يجب أن يكونوا سعداء بشأن كسر العملة لمنطقة المقاومة الحالية على سعر 125 دولار على الشارت اليومي ولتتحول بذلك منطقة الـ 125 دولار إلى مستوى دعم

مضيفا :

لن تفاجأ إذا تمكنت عملة LTC من الوصول إلى منطقة سعر 150 دولارًا ، والتي ستكون منطقة مقاومة قوية على الشارت الأسبوعي وتمثل منطقة جني الأرباح من الناحية النفسية.

هذا وفي نفس الإطار قالت السيد ساشا فليشمان ، وهو متداول في شركة أركا ، أنه لا ينبغي على المستثمرين أن يقللوا من قيمة قوة حدث إنتصاف قيمة مكافأة توليد البلوك block reward halving كعامل أساسي في الاتجاه طويل الأجل لأصول العملات الرقمية.

حيث قال:

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“”لا ينبغي أبدا أن تقلل من قوة حدث إنتصاف قيمة مكافأة توليد البلوك block halving ، وهذا هو الحدث الأكثر أهمية من ناحية الأساسيات في تاريخ العملات الرقمية ، فقط انظر إلى التواريخ التالية بين عامي 2012/2016 بالنسبة لعملة البيتكوين BTC ، و بين عامي 2015/2019 لعملة لايت كوين LTC.

بجانب ذلك أشار السيد سبنسر نون ، وهو مستثمر في شركة DTCC Capital ، إلى معدل قوة الـ Hash Rate القوي في شبكة بلوكتشين عملة لايت كوين ، ولفترات طويلة من الأداء القوي كعوامل محفزة لزخم العملة الرقمية.

وقال نون موضحا:

“يسخر المستثمرون عادة من عملة LTC على أنها لا قيمة لها على الإطلاق ، لكنك تشعر شيئا حيال قيمتها الأساسية ، وسلجها الرقمي حيث تظهر عملة لايت كوين بشكل غير متاح على الإطلاق.

أولا: وصول قوة الـ Hash Rate في شبكة بلوكتشين عملة لايت كوين لأعلى مستوى له على الإطلاق.

ثانيا: تحتل عملة LTC المركز الثالث ضمن أكثر العملات صعوبة في تنفيذ عملية هجوم 51% attack على شبكة بلوكتشين العملة – من ضمن شبكات البلوكتشين التي تعمل بنظام PoW -Proof of Work.

ثالثا: أظهرت العملة فترات كثيرة من الإستقرار في أداءها ، ويبدو أنها ترفض أن تموت.

في أوائل شهر يونيو ، وفقًا لما ورد عن السيد Franklyn Richards ، وهو عضو مبكر في فريق عمل عملة لايت كوين ، حقق معدل قوة الـ hash Rate لشبكة بلوكتشين عملة لايت كوين مستوى جديد في أعلى قوة للشبكة على الإطلاق.

ومع إطلاق معدات التعدين الأكثر تطوراً وإنتظار حدث إنتصاف قيمة تعدين البلوك halving في الأفق ، اقترح Richards أن معدل الـ Hash Rate في شبكة Litecoin blockchain من المرجح أن يزداد على المدى القريب إلى المتوسط.

حيث قال Richards موضحا:

“مع حدث الـ Halving القادم ، يتم تعيين مكافآت تعدين البلوك في الشبكة إلى النصف ، وذلك للمرة الثانية في تاريخ شبكة بلوكتشين لايت كوين من قيمة 25 LTC إلى 12.5 LTC ، وهو الأمر الذي سيكون له تأثير عميق على مجال تعدين العملة.

ومن الناحية المنطقية ، يجب أن يؤدي ذلك إلى إنخفاض قيمة الـ Hash Rate إلى النصف ، ومع ذلك ، إذا تم إصدار L5 ، فسوف يتيح للشبكة التعافي بشكل أسرع وذلك بسبب زيادة الكفاءة وتقليل النفقات العامة على افتراض أن سعر العملة في السوق لم يشهد انخفاضًا حادًا خلال هذا الوقت.

الأداء السعري للعملة جاء مدفوعا بعوامل واضحة

من الملحوظ أن أداء عملة Litecoin جاء مدفوعا من عوامل أساسية واضحة بدلاً من العوامل الفنية ، وبالتالي في حين أن العديد من المستثمرين يتوقعون أن يشهد سعر العملة تراجعا بالنظر إلى أدائه الأخير ، فإن المعنويات العامة حول العملة لا تزال إيجابية للغاية.

هذا ويمكنك عزيزي القاريء الحصول على مخطط سعر عملة Litecoin أمام الدولار الأمريكي في الوقت الفعلي عبر النقر هنا.

والآن عزيزي القاريء ، في ظل إستعراضك للوضع الراهن .. ماذا تتوقع لمستقبل حركة سعر عملة لايت كوين LTC ، وماذا يمكن أن يحدث قبل وأثناء وبعد حدث block reward halving وماهو توقعك لسعر العملة في نهاية عام 2019؟ ، دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر :ccn.com

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