هبوط سعر عملة بينانس (BNB) بأكثر من 10 في المئة لهذا السبب…

كشفت منصة بينانس, وهي أكبر منصة لتداول العملات الرقمية من حيث أحجام التداول, أنها ستتوقف عن خدمة العملاء الأفراد و الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك عبر منصتها الرئيسية Binance.com.

وذكر التحديث الصادر من قبل المنصة: “الشركة غير قادرة على توفير خدماتها لأي شخص أمريكي.” سيتم إتاحة عمليات الوصول إلى المحافظ وسحب الأموال حتى تاريخ 12 سبتمبر.

يجدر بالإشارة إلى أن ما يقرب من 15 في المئة من زيارات موقع Binance.com تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية. علماً بأن هذا الرقم انخفض إلى النصف منذ أوائل عام 2018, عندما كان الرقم 30 في المئة تقريباً وذلك حسب بيانات موقع TheBlock.

من المحتمل أن يقوم بعض العملاء الأمريكيون بتجاوز القيود والتداول عبر ما يعرف بالشبكات الافتراضية الخاصة (VPN), حيث تتيح منصة بينانس سحب ما يصل إلى 2 بيتكوين (16,500 دولار) دون إجراء عمليات التحقق من الهوية.

ويأتي هذا الخبر, بعد إعلان المنصة يوم الأمس عن شراكة جديدة تهدف إلى إطلاق منصة مخصصة لعملائها في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تم التطرق عليها في موقع الخليج 365:

تقرير: منصة بينانس لتداول العملات الرقمية تستعد للتوسع إلى السوق الأمريكي

There will be a few restrictions on https://t.co/9rMMAmtCxH accompanying this. But some short term pains may be necessary for long term gains. And we always work hard to turn every short term pain into a long term gain. https://t.co/gl1M1cwPYB — CZ Binance (@cz_binance) June 14, 2019 تشانجبينج تشاو, الرئيس التنفيذي لـ منصة بينانس: "قد يكون الأمر مؤلم لنا على المدى القصير, ولكنها ضرورة لتحقيق مكاسب على المدى الطويل. ونحن نعمل دائماً لتحقيق المكاسب على المدى الطويل."

علماً بأننا في الخليج 365 تطرقنا قبل أسبوعين تقريباً بأن منصة بينانس اللامركزية (DEX) بدأت بحظر العملاء الأمريكيين ومواطني عدد من الدول الأخرى.

وتأثر سعر عملة منصة بينانس (BNB) بهذا الخبر, حيث هبط سعرها بأكثر من 10 في المئة بعد نشر الخبر.

