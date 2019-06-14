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هبوط سعر عملة بينانس (BNB) بأكثر من 10 في المئة لهذا السبب…

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سلمان الجوهر 0 تبليغ

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كشفت منصة بينانس, وهي أكبر منصة لتداول من حيث أحجام التداول, أنها ستتوقف عن خدمة العملاء الأفراد و الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك عبر منصتها الرئيسية Binance.com.

وذكر التحديث الصادر من قبل المنصة: “الشركة غير قادرة على توفير خدماتها لأي شخص أمريكي.” سيتم إتاحة عمليات الوصول إلى المحافظ وسحب الأموال حتى تاريخ 12 سبتمبر.

يجدر بالإشارة إلى أن ما يقرب من 15 في المئة من زيارات موقع  Binance.com تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية. علماً بأن هذا الرقم انخفض إلى النصف منذ أوائل عام 2018, عندما كان الرقم 30 في المئة تقريباً وذلك حسب بيانات موقع TheBlock.

من المحتمل أن يقوم بعض العملاء الأمريكيون بتجاوز القيود والتداول عبر ما يعرف بالشبكات الافتراضية الخاصة (VPN), حيث تتيح منصة بينانس سحب ما يصل إلى 2 بيتكوين (16,500 دولار) دون إجراء عمليات التحقق من الهوية.

ويأتي هذا الخبر, بعد إعلان المنصة يوم الأمس عن شراكة جديدة تهدف إلى إطلاق منصة مخصصة لعملائها في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تم التطرق عليها في موقع الخليج 365:

تقرير: منصة بينانس لتداول العملات الرقمية تستعد للتوسع إلى السوق الأمريكي

تشانجبينج تشاو, الرئيس التنفيذي لـ منصة بينانس: “قد يكون الأمر مؤلم لنا على المدى القصير, ولكنها ضرورة لتحقيق مكاسب على المدى الطويل. ونحن نعمل دائماً لتحقيق المكاسب على المدى الطويل.”

علماً بأننا في الخليج 365 تطرقنا قبل أسبوعين تقريباً بأن منصة بينانس اللامركزية (DEX) بدأت بحظر العملاء الأمريكيين ومواطني عدد من الدول الأخرى.

وتأثر سعر عملة منصة بينانس (BNB) بهذا الخبر, حيث هبط سعرها بأكثر من 10 في المئة بعد نشر الخبر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب بيتكوين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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