عملة “فيسبوك” الرقمية تجذب استثمارات من “فيزا” و “أوبر” و “باي بال”

أصبحت عملة فيسبوك الجديدة GlobalCoin قطبا يجذب العديد من المهتمين بالاستثمار فيها بشكل مبكر.

كما تدور حول العملة الجديدة لفيسبوك العديد من التوقعات بشأن مستقبلها وما ستلعبه على الساحة المالية العالمية.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم أمس الخميس أن شركة فيسبوك وقعت مع أكثر من عشرة شركات من مؤيدي عملتها GlobalCoin من بين هاته الشركات (أوبر، بايبال، فيزا)

ووفقا لذات المصدر فإن الشركات الموقعة مع فيسبوك ستدعمها بحوالي 10 مليون دولار لكل منها.

فيما تعتبر المواقع Stripe ، Booking.com و MercadoLibre جزء من المشروع مع عدم تحديد عملهم بالضبط مع العملة الجديدة.

العملة الجديدة التي جرى تطويرها من فيسبوك بشكل سري طيلة الفترة الماضية والتي أعلنتها في ديسمبر الماضي.

ولحد الساعة لم يظهر الاستخدام الحقيقي لعملة فيسبوك الجديدة والتي في الغالب ستكون كعملة وسيطة تقضي على استخدام البطاقة الائتمانية في العمليات المالية.

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مع ظهور عدة احتمالات وتوقعات حول مشروع العملة وما تهدف إليه منها ما سبق وأشرنا إليه في:

توقعات مستقبلية حول عملة “فيسبوك” الرقمية

ليبقى موعد 18 يونيو المقبل هو الموعد الفاصل حول التعرف أكثر على عملة فيسبوك.

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