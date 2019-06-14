تعرف على تفاصيل شراكة “جوجل” و مشروع ChainLink

يزداد استخدام تقنية البلوكشين يوم بعد يوم وتتقدم هذه التقنية في تحسين مستمر لما تقدمه.

من الشركات التقنية الكبرى المهتمة بتقنية البلوكشين نجد شركة قوقل والتي تعمل على دمج البلوكشين مع الخدمات السحابية العامة.

حيث أظهر تقرير على المدونة الرسمية لخدمة قوقل كلاود التطبيقات المتاحة والتي يمكن تطويرها من خلال تقنية البلوكشين باستخدام الايثيريوم وبلوكشين Chainlink أوراكل.

من بين أهم الاستخدامات والمجالات التقنية التي تسعى شركة قوقل لتحصيلها من خلال التطبيقات السحابية المبينة على البلوكشين هي:

مجال الخصوصية والعقود الآجلة وسوق التنبؤات.

ومما هو معروف عن تقنية البلوكشين استحالة التغيير ومقاومة العبث بالمعلومات

وبذلك التزام الأطراف المشاركة في الشبكة بالعقود الذكية ودون تدخل طرف ثالث.

بينما تبرز مشكلة آخرى أساسية وهي كيفية الحصول على بيانات خارجية موثوقة (خارج نطاق شبكة البلوكشين).

لتبرز هنا خدمة Chainlink وتعين شركة قوقل في اتمام العقود الذكية و البلوكشين.

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لهذا نجد قوقل تعمل على إغلاق هذه الحلقة باستخدام أوراكل التي توفر خدمة التشغيل البيني ثنائي بين العقود الذكية على البلوكشين والخدمات السحابية.

وتوضح شركة قوقل كيفية عمل ذلك من خلال انشاء تشغيل بيني بين عقد ذكي يستند على الايثيريوم وخدماتها السحابية عبر اوراكل Chainlink.

ومما جاء في البيان المنشور ما يلي:

“يتم جمع جميع المكونات مع بعضها البعض من خلال ارسال طلب تطبيق لامركزي على الايثيريوم (عقد ذكي) بيانات من Chainlink والتي بدورها تسترجع البيانات من خدمة ويب التي تم انشاؤها في وقت مسبق باستخدام BigQuery من Google App Engine”.

ومما جاء في البيان أيضا تأكيد شركة قوقل حول الدور الذي تلعبه خدمات Chainlink في المساعدة من التقليل من مظاهر عدم الكفاءة.

للعلم الخبر الايجابي من قوقل باعتمادها على تقنية Chainlink جعل العملة المشفرة LINK تقفز من مكانها وتحلق عاليا محققة رقم قياسي جديد وهو بلوغ قيمة 1.58 دولار للعملة بمؤشر أخضر بنسبة 38.4%

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