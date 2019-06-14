منصة ChangeNow تنجح في استرجاع بعض من أموال GateHub المسروقة

منصة ChangeNow هي منصة لتبادل العملات الرقمية المشفرة تسمح بالتداول دون إلزامية تسجيل حساب.

أطلقت المنصة في سبتمبر 2017 وتميزت بأنها أول منصة دعمت وأدرجت تداول عملة البيتكوين غولد BTG, بالاضافة إلى دعمها حاليا أكثر من 170 عملة مشفرة، و تستعد لتوفير خيار شراء البيتكوين بالفيزا بالإضافة إلى العملات الرقمية الأخرى.

ما تم ذكره بمثابة لمحة تعريفية مختصرة بمنصة ChangeNow.

أما بالنسبة لمحفظة GateHub فهي محفظة ومنصة تداول تدعم حفظ أشهر العملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين، الايثيريوم، الريبل وغيرها من العملات المشفرة الأخرى وتركز بشكل خاص على عملة الريبل XRP من خلال توفير هاته الأخيرة بشكل محوري لعمليات التداول ونقل الأموال.

تعرضت منصة GateHub لعملية قرصنة يوم 6 يونيو الماضي حيث قام القراصنة باختراق ما يقارب 100 محفظة XRP وتمكنوا من سرقة 9.5 مليون دولار وهو ما أشرنا إليه في وقت سابق على موقع الخليج 365 في العنوان:

اختراق منصة GateHub وسرقة 9.5 مليون دولار من عملة الريبل (XRP) الرقمية

ووفقا لآخر التقارير المنشورة فإن الأموال المسروقة تم تحويلها لعدة منصات تداول لتسهيل عملية صرفها من بين هاته المنصات نجد:

AlfaCashier ، Binance ،Changelly، ChangeNow، Exmo، HitBTC، Huobi و KuCoin.

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لتنجح منصة ChangeNow في استرجاع بعض من أموال GateHub المسروقة. إذ اتخذت اجراءات سريعة تجاه عملة الريبل المسروقة التي تم إيداعها في المنصة.

فوفقا لبيان أصدرته منصة ChangeNow فإنها تمكنت من تجميد 500 ألف وحدة ريبل XRP بعد محاولة القراصنة نقل 2.5 مليون من وحدة XRP على منصة ChangeNow.

كما جاء في البيان بأن المنصة قامت بتحويل فوري لهاته 500 ألف وحدة XRP نحو محفظة باردة لغاية التأكد من ارجاعها لمنصة GateHub.

ما يعد خبر ايجابيا للغاية لمنصة GateHub وللمتضررين من عملية القرصنة.

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