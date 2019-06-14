إدارة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تتعاون مع آي بي إم وولمارت لتحسين سلسلة توريد العقاقير باستخدام بلوكتشين

تام شمس - الجمعة 14 يونيو 2019 05:27 مساءً - دخلت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في شراكة مع أربع شركات عالمية رفيعة المستوى لتطبيق بلوكتشين في سلسلة إمدادات الأدوية، وذلك حسبما أفاد به موقع أخبار التكنولوجيا "زدنت" يوم ١٣ يونيو.

وبحسب ما ورد تعاونت إدارة الغذاء والدواء مع شركات من بينها آي بي إم وولمارت وشركة التدقيق الكبرى KPMG، وأقدم شركة للمنتجات الصيدلانية في العالم "ميرك" من أجل بناء شبكة بلوكتشين لإثبات المفهوم (PoC) لمشاركة وتعقب البيانات حول توزيع الأدوية الطبية.

ووفقًا للتقرير، ترتبط المبادرة بقانون أمن سلسلة الإمداد بالولايات المتحدة الأمريكية (DSCSA) وتعتزم مساعدة إدارة الغذاء والدواء (FDA) - بالإضافة إلى المنظمات الصيدلانية الأخرى - في تحسين سلسلة الإمداد بمنتجات الأدوية.

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وعلى وجه التحديد، يهدف المشاركون في المشروع إلى تسريع عملية تتبع المخزون، وكذلك توفير دقة البيانات المشتركة بين أعضاء سلسلة التوريد وسلامة المنتجات.

وقد أكد مار تريشوك، قائد الحلول العالمية لشركة آي بي إم في بلوكتشين في الرعاية الصحية وعلوم الحياة، أن تقنية بلوكتشين لا تتيح فقط أساسًا فعالًا لتتبع المنتجات الصيدلانية في سلسلة التوريد، ولكنها تتيح أيضًا تتبع الاتصالات بين المشاركين في الشبكة دون الكشف عن البيانات نفسها.

وكشفت إدارة الغذاء والدواء (FDA) أولًا عن خططها لتطبيق تقنية بلوكتشين لتمكين منصة سلسلة التوريد الرقمية للأدوية في فبراير ٢٠١٩، حيث تتوقع إطلاق المنصة المعتمدة على التكنولوجيا بحلول عام ٢٠٢٣.