منصة “باكت” تكشف عن تاريخ فتح باب التسجيل للمستثمرين

كشفت منصة “باكت” عبر مدونة تم نشرها من قبل رئيس قسم العمليات, آدم وايت, عن موعد اختبار منصة البيتكوين للعقود الآجلة والذي طال انتظاره.

ووفقاً للمدونة :” في يوم 22 يوليو, ستبدأ منصة “باكت” في قبول المستخدمين لاختبار منصة البيتكوين للعقود الآجلة والمدرجة والمتداول في ICE Futures في الولايات المتحدة الأمريكية.”

يجدر بالإشارة إلى أن المنصة كانت ترغب في إطلاق منتجها في نهاية عام 2018, لكن تم تأجيل الإطلاق بسبب العقبات التنظيمية, ومع ذلك يقول آدم وايت, إن منصة “باكت” سوف تعالج مشاكل أساسية في سوق الكريبتو.

على سبيل المثال, سوف تصبح الشركة وصياً مؤهلاً للشركات الاستثمارية (عبر ترخيص ائتماني) و سيتم تأمين الأصول الرقمية بقيمة 100 مليون دولار لعلاج المخاوف حول تخزينها.

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وينتظر مجتمع الكريبتو الإطلاق الرسمي لـ منصة “باكت” بفارغ الصبر لجذب المزيد من السيولة للسوق, كون المنصة تستهدف الأموال المؤسسية والشركات الكبرى.

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