المحلل الفني Robert sluymer ينصح بشراء عملتي بتكوين ولايتكوين قبل فوات الأوان

يبدو أن لدى شركة الأبحاث المستقلة Fundstrat Global Advisors نبأ عظيم لعشاق عملتي litecoin و Bitcoin حيث يشير التحليل الفني الذي أجرته الشركة إلى أن معظم العملات الرقمية مهيئة للانطلاق في اتجاه صعودي ويجب أن يبدأ المستثمرون في شرائها .

يعتقد المحلل الفني في شركة أبحاث Fundstrat والمسمى Robert Sluymer أن هناك إمكانية لمزيد من المكاسب في العملات الرقمية .

ووفقًا لمذكرة بحث Sluymer عبر Bloomberg :

يبدو أن هناك محاولة صعودية أخرى تتطور لمعظم العملات الرقمية و نتوقع أن تقوم Bitcoin بالارتفاع من المستويات الحالية باتجاه المقاومة التالية بين 8800 – 9000 دولار.

عندما يقول Sluymer شيئ عن شراء بتكوين ، يجب على المرء أن ينتبه لكلامه لأنه يتمتع بسجل حافل يمكن الاعتماد عليه في التنبوء الجاد بسعر العملة الرقمية حيث كان قد تنبأ سابقا بانهيار بيتكوين في أواخر عام 2018 عندما كان يتم تداوله عند حوالي 5500 دولار.

ثم أصدر مذكرة في بداية شهر مايو من هذا العام قال فيها إن سعر البيتكوين مُعد للإقلاع بفضل الاتجاهات الفنية الصعودية طويلة الأجل وقد حدث ماقاله بالفعل حيث نُشرت مذكرة Sluymer في الثاني من مايو عندما كان تداول البيتكوين بسعر يقل عن 5400 دولار ومن الواضح أن تنبؤات سعر عملة البيتكوين في Sluymer كانت سريعة حيث ارتفع سعر العملة الرقمية .

وفقًا لـ Bloomberg ، تشير ملاحظة Sluymer إلى أن زخم مؤشر القوة النسبية قد بدأ في الاتجاه الصعودي وهو ما يتوافق مع الأسواق ذات الاتجاه القوي ويعتقد أن هذا مؤشر مبكر لارتفاع أسعار العملات الرقمية مثل بيتكوين .

وكان Sluymer قد حذر المستثمرين في وقت سابق من التحلي بالصبر بعد ارتفاع أسعار البيتكوين في شهر مايو ، لكنه الآن يتجه الان نحو الارتفاع.

تعتقد شركة الابحاث Fundstrat أن عملة البيتكوين لن تكون العملة الرقمية الوحيدة التي ستحقق زيادة سعرية .

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حيث قال Sluymer في المذكرة أن عملة litecoin في طريقها للأعلى وقد ارتفعت من خلال المقاومة بالقرب من 121 وتقترب العملة الان من المقاومة التالية عند 145.”

Litecoin كانت العملة الرقمية ذات الأداء الأعلى في عام 2019 حيث ارتفع سعرها بما يزيد عن 350 ٪ حتى الآن هذا العام ويعتقد أنها قد تكون في طريقها إلى 150 دولارًا .

يعود الفضل في الارتفاع في سعر litecoin إلى خفض مكافئة Block والتي من المتوقع أن تحدث في غضون شهرين وعندما يتم ذلك سيكون هناك انخفاض في معدل إنتاج Litcoin ، مما سيحد من عرض العملة الرقمية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار .

توم لي ، مؤسس Fundstrat Global Advisors ، هو متداول معروف في عملة البيتكوين يعتقد أن سعر العملة الرقمية سيصل إلى مستويات قياسية جديدة بحلول العام المقبل .

ويعتقد لي أن البيتكوين على وشك كسر حاجز السعر البالغ 20.000 دولار مرة أخرى في عام 2020 و يشير أحدث تحليل لأسعار عملة البيتكوين في Sluymer إلى أن العملة الرقمية تتجه نحو هذا الهدف. نظرًا لدقة Fundstrat في التنبؤ بسعر البيتكوين ، فقد يكون من الجيد الشراء قبل وصول الارتفاع القادم.

المصدر :CCN.COM

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