تقرير: منصة بينانس لتداول العملات الرقمية تستعد للتوسع إلى السوق الأمريكي

0 مشاركة كشف تقرير جديد عن طموح منصة بينانس, أكبر منصة في عالم العملات الرقمية في العالم, للتوسع بشكل أكبر ودخول السوق الأمريكي. ووفقاً لتقرير CoinDesk, فإن منصة باينانس تتطلع إلى تعاون جديد يهدف إلى إطلاق منصة جديدة سيطلق عليها (Binance US). يجدر بالإشارة إلى أن منصة بينانس تهمين على 60 في المئة من سوق منصات تداول العملات الرقمية وذلك حسب تقرير سبق نشره عبر The Block. وقال تشانجبينج تشاو,الرئيس التنفيذي لـ منصة بينانس, إن الشركة سوف تتعاون مع BAM لإطلاق المنصة الجديدة. Advertisements وستقوم BAM بإدارة المنصة, في حين ستقدم بينانس خدمات BAM التجارية, والتقنيات الخاصة بالتداول وذلك حسب ما تم ذكره في تقرير CoinDesk. وأضاف تشاو: “سندخل إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية عبر شريكنا BAM, وسنقوم بالامتثال التنظيمي الكامل.” وليس من الواضح تماماً متى سيتم إطلاق النظام الأساسي الجديد. اقرأ ايضاً: منصة بينانس: استخدامات عملة (BNB) الرقمية تتجاوز الـ 80 حالة استخدام منصة بينانس تبدأ باختبار عملة رقمية مستقرة بالجنيه الاسترليني على بلوكشين باينانس

متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay

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