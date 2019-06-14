لأول مرة منذ 4 سنوات مؤشر هام يبشر بصعود صاروخي لسعر البيتكوين

يشهد سعر البيتكوين صعودا متواصلا منذ عدة أشهر وسط توقعات بكون العملة الرقمية المهيمنة في طريقها نحو تحقيق سعر قياسي سيفوق بكثير سعر 20 ألف دولار الذي بلغته سنة 2017.

وفقًا للمحلل الفني Eric Thies فإن المؤشر الفني الرئيسي يشير إلى زخم قوي طويل الأجل لعملة البيتكوين لأول مرة منذ عام 2015. وفي المرة الأخيرة التي حقق فيها مؤشر “التقارب المتوسط ​​المتحرك لشهر واحد” the moving average convergence divergence (MACD) تقاطعًا للإشارات ارتفع حينها سعر البيتكوين من 400 دولار إلى 20،000 دولار في نهاية المطاف خلال فترة ثلاث سنوات.

نظرًا لارتفاع سعر البيتكوين من 3900 دولار إلى 8000 دولار في أقل من ثلاثة أشهر بتفوقه على معظم الأصول وكل مؤشرات الأسهم الرئيسية فقد توقع المحللون الفنيون عمومًا تراجعًا كبيرًا في السوق.

و صرح أحد متداولي العملة الرقمية أن الأصول الرئيسية لم تكن قادرة على الخروج من مستويات المقاومة الرئيسية في الآونة الأخيرة مما قد يشير على الأرجح إلى تشكيل قمة على المدى القصير (القمة هي مستوى مقاومة يصعب على السعر تجاوزه ) وقد يزيد من احتمال إعادة تعديل صعبة للسعر أو تراجع كبير.

و قال تاجر العملات الرقمية :

لم نر أي اختراق كبير فوق مستوى المقاومة الأفقي الكبير مع مثل حجم التداول المسجل. كما يبدو أن زوج عملات LTC / BTC قد تصدر الموجة الصاعدة و أعتقد أن عملة litecoin كان ت حافزًا رئيسيًا في صعود السعر الذي شهدناه الأسبوع الماضي و قد نرى قريبا تصحيحا قاسيا للسعر. لا زلت أميل إلى الاتجاه الصعودي و لكن لا يوجد أي تأكيد أو ضمان في نظري أننا سنستمر في هذا المسار قبل أن يتراجع السعر بشكل كبير ولو مؤقتا. لقد مرت الكثير من الأيام “الخضراء” ولكن لا يزال هناك أسباب تدعونا إلى توخي الحذر حتى نحصل على وضوح يمكننا الاعتماد عليه.

ومع ذلك فعلى الرغم من التحذيرات من احتمال حدوث تصحيح في الأسابيع الأخيرة واصل السوق الرقمي إظهار زخم قوي بقيادة صعود كبير للـ litecoin.

و أدى توقع المستثمرين لانقسام شبكة اللايتكوين التي تحدث كل أربع سنوات إلى ارتفاع سعر العملة الرقمية بشكل كبير مقابل كل من البيتكوين والدولار الأمريكي.

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منذ سنة إلى الآن ارتفع سعر litecoin بحوالي 345 في المائة مقابل الدولار الأمريكي ليصبح أفضل الأصول الرقمية أداء إلى جانب Binance Coin و Huobi Token.

يتوقع بعض المستثمرين أن يؤدي زخم الليتكوين إلى منع حدوث تراجع كبير في السوق الرقمية لأنه قد يجدد المعنويات حول السوق على المدى القريب.

صرح سكوت ميلكر و هو تاجر في مجال العملات الرقمية في TexasWest Capital بأن سعر البيتكوين ارتفع بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبًا منذ أن وصل إلى القاع عند مستوى 3،150 دولارًا في شهر ديسمبر من العام الماضي و الأفراد الذين يحاولون شراء الأصل بسعر أقل لا يصدقون ما حدث.

” عملة BTC تضاعفت ما يقرب من 3 مرات منذ وصولها للقاع و العديد من الناس ما زالوا ينتظرون” شراءها بسعر أقل “. يسمون هذه المرحلة” بفقدان الإيمان “لسبب ما. فإذا لم تكن قد اشتريت بعد وما زلت تنتظر لدخول السوق فيجب أن تقيم بجدية ما إذا كان يجب أن تتداول أصلا “.

على الرغم من أن كل حركة تصاعدية كبيرة يتبعها تراجع حاد ، يعتقد بعض المحللين الفنيين أن هيكل السوق الرقمية مختلف تمامًا عن ما كانت عليه في عام 2017 و السنوات التي سبقت ذلك.

وبالتالي فإن تصحيح البيتكوين الثانوي من 9000 دولار إلى 7600 دولار قد يكون كافياً للحفاظ على الاتجاه السليم للعملة الرقمية السائدة حتى لو لم تتم عمليات السحب التي تصل قيمتها إلى 30 إلى 40 في المائة.

كما أشار توماس لي ، المؤسس المشارك لـ Fundstrat إلى أن ارتفاع حجم العقود المستقبلية لعقود البيتكوين يعكس زيادة في تدفق الأموال المؤسساتية مما قد يكون عاملاً إيجابياً لاتجاه السوق على المدى المتوسط ​​إلى المدى الطويل.

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المصدر :

www.ccn.com

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