هاكرز يخفون برامج ضارة في تطبيقات مزيفة لسرقة العملات الرقمية المشفرة

يطور قراصنة الإنترنت من أدواتهم ووسائلهم بشكل دوري للظفر والتمكن من سرقة العملات الرقمية المشفرة.

مؤخرا كشف باحثون أمنيون عن موقع الكتروني لتداول العملات المشفرة والذي تم تصميمه بشكل مشابه لأحد الموقع الرسمية لسرقة أموال مستخدميه.

حيث أن الموقع تم تطويره بشكل مشابه لحد كبير بموقع Cryptohopper – بوت لتداول العملات الرقمية – ليقوموا بتوزيع برامج ضارة من خلاله تعمل بالتخفي وتقوم بسرقة المعلومات الشخصية والاستيلاء أيضا على المحفظة الرقمية الخاصة بك كما قد تؤدي هذه البرامج الضارة إلى تشفير النظام بشكل كامل.

ويبدو أن هذه الطريقة قد جعلت الهاكرز يجنون أكثر من 260 ألف دولار من مختلف العملات الرقمية المشفرة المسروقة حسب ما أفاد به تقرير Bleeping Computer.

بالنسبة لطريقة عمل البرامج الضارة المندسة فهي كالتالي:

عند زيارة موقع Cryptohopper المقلد سيقوم المستخدم بتنزيل برنامج يحمل تسمية Setup.exe بشكل تلقائي.

وعند فتح الملف وتنفيذه فيقوم بنشر برنامجين آخرين أحدهما يعمل على استغلال موارد الجهاز في عمليات التعدين

والآخر يعمل على خطف وسرقة محفظة التشفير.

وبذلك يكسب القراصنة من عمليات التعدين بواسطة جهاز الضحية وكذا امكانية سرقة كلمات المرور والعناوين والمعلومات الحساسة.

ووفقا لما أفاد به الباحثون أيضا فإن البرامج الخبيثة تعمل على سرقة ملفات الارتباط الخاصة بالمتصفح بغرض الحصول على معلومات الدفع وبيانات اعتماد تسجيل الدخول ومحافظ العملة المشفرة وبيانات التعبئة التلقائية وبيانات المصادقة الثنائية.

وعند الاصابة بهذا البرنامج الخبيث فيقوم أيضا بتحويل العناوين المستقبلة للعملات المشفرة إلى عناوين القراصنة وبذلك تحويل وتوجيه الأموال للقراصنة بدل المستلم المعني.

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وبحسب التقديرات الأولية فإن القراصنة تمكنو من سحب أكثر من 260 ألف دولار.

مثلما أخبرنا سالفا والتي تمثلت فيما يلي:

خلاصة القول

ضرورة التأكد من المواقع المستخدمة وحفظها في مفضلة المتصفح.

وعدم السماح بتنصيب أي شيء لا ترغب به ولم تقم بطلبه كما يجب الحرص على تحديث نظام التشغيل وتحديث مضاد الفيروسات مع الاعتماد على المحافظ الرسمية والمنزلة من مواقعها الرسمية فقط.

أو استخدام المحافظ الباردة خاصة في حالة امتلاك كمية معتبرة من العملات المشفرة.

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